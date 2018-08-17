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17.08.2018, 14:15

Производитель видеокарт заявил о спаде популярности криптовалют

Производитель видеокарт заявил о спаде популярности криптовалют

Nvidia зафиксировала снижение выручки от продажи продуктов, связанных с майнингом криптовалют

Американский производитель графических процессоров Nvidia зафиксировал снижение выручки от продажи продуктов, связанных с майнингом криптовалют. Об этом пишет MarketWatch.

Выручка составила всего $18 млн, хотя компания прогнозировала сумму $100 млн. В Nvidia говорят, что это связано со спадом популярности криптовалют на фоне снижения их стоимости.

При этом общая прибыль компании во втором квартале существенно выросла – почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,11 млрд.

Вчера сообщалось, что курс криптовалюты Ethereum Classic вырос на 15% (до $13,97) после сообщения о том, что биржа Coinbase добавила ее на свою основную платформу. Возможность покупать и продавать этот альткоин на сайте биржи и в ее мобильном приложении появится 16 августа. Монета будет доступна в странах, где работает сервис Coinbase Consumer.

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Теги: криптовалюта, Nvidia
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