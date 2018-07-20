Совет финансовой стабильности одобрил регулирование криптовалют

Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами. Об этом глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев сообщил у себя в Facebook.
"Эта концепция предполагает признание определенных категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами, роль и функции государственных органов (НБУ, НКЦБФР, Минфин (ГФС), Госфинмониторинг) в регулировании обращения этих инструментов, лицензировании участников операций, раскрытии информации и т.д.", – написал Хромаев.
Ранее сообщалось, что британский банк Barclays намерен запатентовать две технологии с использованием блокчейна.
Первая патентная заявка описывает систему для передачи криптовалюты от плательщика к получателю.
Вторая патентная заявка относится к хранению и подтверждению данных в системе распределенного реестра.
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