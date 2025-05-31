Страховая компания совладельца Астарты ушла с рынка

Украинская аграрно-страховая компания добровольно сдала лицензию, рассчитавшись со всеми клиентами

Фото: НБУ

Национальный банк Украины 28 мая отозвал лицензию у страховой компании "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) и исключил ее из государственного реестра финансовых учреждений, сообщается на сайте регулятора.

Компания добровольно вышла с рынка по собственному заявлению, выполнив свой страховой портфель, то есть рассчитавшись со всеми клиентами.

С января компания не принимала новых договоров страхования и не получала страховых премий. Параллельно она вернула клиентам 212 800 грн по медицинскому страхованию и выплатила 1,177 млн грн страховых возмещений.

Конечными бенефицарами ЧАО "УАСК" Виктор и Ирина Иванчик - крупнейшие акционеры агрохолдинга "Астарта". Другим крупным акционером Астарты является канадский холдинг Fairfax, ведущий игрок на страховом рынке Украины (ARX, Colonnade Украина, Универсальная).