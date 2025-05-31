Страхова компанія співвласника Астарти пішла з ринку
Національний банк України 28 травня відкликав ліцензію у страхової компанії "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) та виключив її з державного реєстру фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.
Компанія добровільно вийшла з ринку за власною заявою, виконавши свій страховий портфель, тобто розрахувавшись з усіма клієнтами.
З січня компанія не приймала нові договори страхування і не отримувала страхових премій. Паралельно вона повернула клієнтам 212 800 грн за медичним страхуванням і виплатила 1,177 млн грн страхових відшкодувань.
Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "УАСК" є Віктор та Ірина Іванчик — найбільші акціонери агрохолдингу "Астарта". Іншим великим акціонером Астарти є канадський холдинг Fairfax, провідний гравець на страховому ринку України (ARX, Colonnade Україна, Універсальна).
- Астарта — український вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований Віктором Іванчиком у 1993 році. З 2006 року компанія котирується на Варшавській фондовій біржі. Холдинг управляє 215 000 га сільськогосподарських земель, виробляє 250 000 – 500 000 тонн цукру щорічно, є найбільшим виробником індустріального молока в Україні (115 000 тонн на рік), посідає друге місце у перероблюванні сої (потужність 230 000 тонн) та розвиває біоенергетику з потужністю біогазового комплексу 150 000 кубометрів біогазу на день.