Страхова компанія співвласника Астарти пішла з ринку

Українська аграрно-страхова компанія добровільно здала ліцензію, розрахувавшись з усіма клієнтами

Фото: НБУ

Національний банк України 28 травня відкликав ліцензію у страхової компанії "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) та виключив її з державного реєстру фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.

Компанія добровільно вийшла з ринку за власною заявою, виконавши свій страховий портфель, тобто розрахувавшись з усіма клієнтами.

З січня компанія не приймала нові договори страхування і не отримувала страхових премій. Паралельно вона повернула клієнтам 212 800 грн за медичним страхуванням і виплатила 1,177 млн грн страхових відшкодувань.

Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "УАСК" є Віктор та Ірина Іванчик — найбільші акціонери агрохолдингу "Астарта". Іншим великим акціонером Астарти є канадський холдинг Fairfax, провідний гравець на страховому ринку України (ARX, Colonnade Україна, Універсальна).