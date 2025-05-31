Moody's подтвердило рейтинг Украины на одном из самых низких уровней

Рейтинговое агентство по "большой тройке" видит низкую вероятность мирного урегулирования в Украине в ближайшее время

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Рейтинговое агентство Moody's 30 мая сообщило, что подтверждает долгосрочные рейтинги эмитента правительства Украины в иностранной и национальной валюте на уровне Ca и сохранило стабильный прогноз.

Ca – это один из самых низких кредитных рейтингов в шкале Moody's, он означает очень высокий риск дефолта.

В обосновании на сайте Moody's указано, что война с Россией продолжает создавать долговременные вызовы для экономики и государственных финансов и даже после реструктуризации еврооблигаций в 2024 году долговое бремя остается высоким и растет.

Агентство прогнозирует, что темпы экономического роста Украины в 2025 году замедлятся до 2,5% (против 2,9% в 2024), дефицит государственного бюджета увеличится до 19% (против 17% в 2024), а государственный долг к концу года превысит 110% (с 94% в 2010 году).

Значительным остается давление на ликвидность (наличие средств для текущих нужд), поскольку потребности в импорте значительно превышают экспортные возможности. Дефицит финансирования в основном будет покрываться на средства внешней помощи.

Даже если Украине удастся достичь какого-либо соглашения с Россией о прекращении огня, существенное экономическое восстановление маловероятно без предоставления надежных гарантий безопасности, считает Moody's.

Рейтинг Украины может быть снижен еще ниже текущего уровня Ca в случае, если война ухудшит проблемы с ликвидностью и увеличит давление на экономику. Также возможно снижение, если Украина перестанет выполнять условия программы МВФ или в стране придут к власти пророссийские политические силы.

Теоретически, рейтинг может подняться, если война закончится и экономика восстановится, но "мы видим низкую вероятность такого сценария в ближайшее время", говорится в прогнозе.