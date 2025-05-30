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Лимиты на карточные переводы снова снизятся. Что об этом нужно знать
С 1 июня лимиты на карточные переводы снова снизятся – со 150 000 грн в месяц до 100 000 грн. Это касается как карточных переводов, так и платежей по IBAN.
На кого это повлияет, можно ли как-то увеличить эти лимиты и зачем они нужны – в материале LIGA.net.
В этом материале вы узнаете:
как изменятся лимиты на карточные переводы;
какие есть способы увеличения лимитов;
планируют ли банки и НБУ вскоре отменять лимиты.
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