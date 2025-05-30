С 1 июня лимиты на карточные переводы снова снизятся – со 150 000 грн в месяц до 100 000 грн. Это касается как карточных переводов, так и платежей по IBAN.

На кого это повлияет, можно ли как-то увеличить эти лимиты и зачем они нужны – в материале LIGA.net.

В этом материале вы узнаете: