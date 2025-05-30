Розбір
Ліміти на карткові перекази знову знизяться. Що про це треба знати
З 1 червня ліміти на карткові перекази знову знизяться – зі 150 000 грн на місяць до 100 000 грн. Це стосуватиметься як карткових переказів, так і платежів за IBAN.
На кого це вплине, чи можна якось збільшити ці ліміти та для чого вони потрібні – у матеріалі LIGA.net.
У цьому матеріалі ви дізнаєтесь:
як зміняться ліміти на карткові перекази;
які є способи збільшення лімітів;
чи планують банки та НБУ невдовзі скасовувати ліміти.
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