З 1 червня ліміти на карткові перекази знову знизяться – зі 150 000 грн на місяць до 100 000 грн. Це стосуватиметься як карткових переказів, так і платежів за IBAN.

На кого це вплине, чи можна якось збільшити ці ліміти та для чого вони потрібні – у матеріалі LIGA.net.

У цьому матеріалі ви дізнаєтесь: