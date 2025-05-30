Горнолыжный курорт ОККО во Львовской области получит инвестняню

Будущий горнолыжный курорт GORO Mountain Resort (Фото: ОККО)

Кабинет министров одобрил подписание еще двух специальных инвестиционных договоров в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями, известной как "инвестняня". Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Государственную поддержку получат компании "Славски" и "Рожанка Парк", которые будут реализовывать рекреационные проекты в сотрудничестве со Славским поселковым советом Львовской области суммарным объемом инвестиций 140 млн евро.

Поступление от реализации этих проектов в бюджеты всех уровней в течение 2025-2039 годов ожидается на уровне 7,3 млрд грн.

"Сейчас уже заключено четыре специальных инвестиционных договора, каждый из которых предусматривает более 100 новых рабочих мест, а общая сумма инвестиций по всем четырем проектам составляет 240 млн евро", – сообщил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Два предыдущие договора были одобрены во второй половине 2024 года. Первым инвестпроектом, получившим "инвестняню", стал завод по глубокой переработке сои компании "Астарта-Киев".

В октябре 2024 года Минэкономики сообщало, что второй договор будет подписан между Кабинетом министров и ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк" для реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка.

Компании "Рожанка Парк" и "Славски" входят в Универсальную инвестиционную группу и принадлежат Виталию Антонову (70%) и Василию Даниляку (30%) – владельцу и гендиректору холдинга ОККО.

В июне 2024 глава Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение о выделении во временное долгосрочное платное пользование 39,5 га лесных участков в Тухлянском лесничестве для ООО "Рожанка Парк" и 71,6 га в Волосянковском лесничестве для ООО "Славски". Участки предназначены для культурно-оздоровительных, рекреационных и туристических целей.

Осенью 2024 года стало известно, что ОККО Group приступила к строительству всесезонного горного курорта международного формата GORO Mountain Resort. Курорт будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря у сел Волосянка и Верхняя Рожанка, входящих в Славскую ОТГ Львовской области.

Строительство курорта планировали начать еще весной 2022 года, но этому помешало российское вторжение в Украину.