В Украине заработала "инвестняня": крупные проекты Астарты и Буковели получили преференции
Кабинет Министров Украины одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями, известной как "инвестняня". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Преференции от государства получают инвесторы, которые планируют реализовать в период до пяти лет проекты стоимостью от 12 млн евро.
Первый договор будет заключен между Кабинетом министров и ООО фирма "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".
Агропромхолдинг "Астарта" планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области. Компания инвестирует более 76 млн евро в приобретение оборудования и технологий. Инвестиция позволит создать 110 новых рабочих мест и будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и переработке сои, уточняют в Минэкономики.
"Подписание этого соглашения свидетельствует, что программа поддержки проектов со значительными инвестициями фактически заработала", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
В рамках "инвестняни" "Астарте" предоставляют такие стимулы:
- освобождение от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование
- освобождение от импортного НДС на новое оборудование
- освобождение от налогообложения налогом на прибыль на срок до 5 лет.
Второй договор будет подписан между Кабинетом министров и ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк" о реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка. При реализации проекта будет создано не менее 82 рабочих мест, а ежемесячные налоговые поступления в бюджет составят около 470 000 грн.
- Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый закон об "инвестнянях") в декабре 2020 года. Он предусматривал особые преференции для инвесторов с проектами от 20 млн евро и сроком реализации до пяти лет. К концу 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Эти проекты так и не были реализовано из-за начала полномасштабной войны. В апреле 2023 года Верховная Рада расширила льготы для инвесторов в рамках закона об "инвестнянях". В апреле 2024 года Кабмин обновил положение об "инвестнянях": порог инвестиций снизили до 12 млн евро.