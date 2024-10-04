В Украине заработала "инвестняня": крупные проекты Астарты и Буковели получили преференции

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Кабинет Министров Украины одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями, известной как "инвестняня". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Преференции от государства получают инвесторы, которые планируют реализовать в период до пяти лет проекты стоимостью от 12 млн евро.

Первый договор будет заключен между Кабинетом министров и ООО фирма "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".

Агропромхолдинг "Астарта" планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области. Компания инвестирует более 76 млн евро в приобретение оборудования и технологий. Инвестиция позволит создать 110 новых рабочих мест и будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и переработке сои, уточняют в Минэкономики.

"Подписание этого соглашения свидетельствует, что программа поддержки проектов со значительными инвестициями фактически заработала", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках "инвестняни" "Астарте" предоставляют такие стимулы:

освобождение от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование

освобождение от импортного НДС на новое оборудование

освобождение от налогообложения налогом на прибыль на срок до 5 лет.

Второй договор будет подписан между Кабинетом министров и ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк" о реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка. При реализации проекта будет создано не менее 82 рабочих мест, а ежемесячные налоговые поступления в бюджет составят около 470 000 грн.