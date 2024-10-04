В Україні запрацювала "інвестняня": великі проєкти Астарти та Буковелі отримали преференції
Кабінет Міністрів України схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у рамках програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомою як "інвестняня". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Преференції від держави отримують інвестори, які планують реалізувати в період до п'яти років проєкти вартістю від 12 млн євро.
Перший договір буде укладено між Кабінетом міністрів та ТОВ фірма "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн".
Агропромхолдинг "Астарта" планує побудувати завод із перероблення соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу у Полтавській області. Компанія інвестує понад 76 млн євро у придбання обладнання та технологій. Інвестиція дозволить створити 110 нових робочих місць та сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та впровадженню нових підходів у вирощуванні та перероблюванні сої, уточнюють у Мінекономіки.
"Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
В рамках "інвестняні" "Астарті" надають такі стимули:
- звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання
- звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання
- звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років.
Другий договір буде підписано між Кабінетом міністрів та ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва аквапарку. За реалізації проєкту буде створено не менше 82 робочих місць, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть близько 470 000 грн.
- Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (так званий закон про "інвестняні") у грудні 2020 року. Він передбачав особливі преференції для інвесторів із проєктами від 20 млн євро та терміном реалізації до п'яти років. До кінця 2021 року офіс "Інвестнянь" отримав від потенційних інвесторів заявок на $2 млрд. Ці проєкти так і не було реалізовано через початок повномасштабної війни. У квітні 2023 року Верховна Рада розширила пільги для інвесторів у рамках закону про "інвестняні". У квітні 2024 року Кабмін оновив положення про "інвестняні": поріг інвестицій знизили до 12 млн євро.