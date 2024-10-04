В Україні запрацювала "інвестняня": великі проєкти Астарти та Буковелі отримали преференції

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Кабінет Міністрів України схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у рамках програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомою як "інвестняня". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Преференції від держави отримують інвестори, які планують реалізувати в період до п'яти років проєкти вартістю від 12 млн євро.

Перший договір буде укладено між Кабінетом міністрів та ТОВ фірма "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн".

Агропромхолдинг "Астарта" планує побудувати завод із перероблення соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу у Полтавській області. Компанія інвестує понад 76 млн євро у придбання обладнання та технологій. Інвестиція дозволить створити 110 нових робочих місць та сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та впровадженню нових підходів у вирощуванні та перероблюванні сої, уточнюють у Мінекономіки.

"Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

В рамках "інвестняні" "Астарті" надають такі стимули:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання

звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання

звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років.

Другий договір буде підписано між Кабінетом міністрів та ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва аквапарку. За реалізації проєкту буде створено не менше 82 робочих місць, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть близько 470 000 грн.