В Украине стартовала программа "инвестнянь": заключен первый договор

Юлия Свириденко (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

В Украине запустили программу поддержки проектов со значительными инвестициями, известную как "инвестняня". Первый договор Кабинет министров заключил с ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин", сообщило Министерство экономики.

Договор предусматривает государственную поддержку строительства завода по переработке соевого шрота производительностью 500 тонн в сутки в Полтавской области.

"Я особенно радуюсь, что первой получит государственную поддержку компания, работающая в области переработки", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Агрохолдинг "Астарта" инвестирует более 76 млн евро в приобретение оборудования и технологий, чтобы лучше перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это позволит создать 110 новых рабочих мест. Кроме того, это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и переработке сои, отметили в министерстве.

По словам Свириденко, правительство также одобрило подписание еще одного инвестиционного договора. В октябре 2024 года Минэкономики сообщало, что второй договор будет подписан между Кабинетом министров и ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк" по реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка.

В рамках "инвестняни" государство предоставляет предприятиям, реализующим проекты со значительными инвестициями, ряд стимулов. В частности, речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и импортного НДС на новое оборудование; освобождении от налогообложения налогом на прибыль сроком до пяти лет; компенсации затрат инвестора на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям и т.п.

Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в декабре 2020 года. Он предусматривал особые преференции для инвесторов с проектами от 20 млн евро и сроком реализации до пяти лет.

До конца 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Эти проекты так и не были реализованы из-за начала полномасштабной войны.

В апреле 2023 года Верховная Рада расширила льготы для инвесторов в рамках закона об "инвестнянях", а в апреле 2024 года Кабмин обновил положение об "инвестнянях": порог инвестиций снизили до 12 млн евро.