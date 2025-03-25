В Україні стартувала програма "інвестнянь": укладено перший договір
В Україні запустили програму підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відому як "інвестняня". Перший договір Кабінет міністрів уклав із ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", повідомило Міністерство економіки.
Договір передбачає державну підтримку будівництва заводу з перероблення соєвого шроту продуктивністю 500 тонн на добу в Полтавській області.
"Я особливо радію, що першою отримає державну підтримку компанія, яка працює у галузі переробки", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Агрохолдинг "Астарта" інвестує понад 76 млн євро у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дасть змогу створити 110 нових робочих місць. Крім того, це сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та запровадженню нових підходів у вирощуванні та переробленні сої, зазначили у міністерстві.
За словами Свириденко, уряд також схвалив підписання ще одного інвестиційного договору. У жовтні 2024 року Мінекономіки повідомляло, що другий договір буде підписано між Кабінетом міністрів та ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва аквапарку.
У межах "інвестняні" держава надає підприємствам, які реалізують проєкти зі значними інвестиціями, низку стимулів. Йдеться, зокрема, про звільнення від сплати ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання; звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до п'яти років; компенсацію витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж тощо.
- Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями у грудні 2020 року. Він передбачав особливі преференції для інвесторів із проєктами від 20 млн євро та терміном реалізації до п'яти років.
- До кінця 2021 року офіс "інвестнянь" отримав від потенційних інвесторів заявок на $2 млрд. Ці проєкти так і не було реалізовано через початок повномасштабної війни.
- У квітні 2023 року Верховна Рада розширила пільги для інвесторів у межах закону про "інвестняні", а у квітні 2024 року Кабмін оновив положення про "інвестняні": поріг інвестицій знизили до 12 млн євро.