В Україні стартувала програма "інвестнянь": укладено перший договір

Юлія Свириденко (Фото: Юлія Свириденко / Facebook)

В Україні запустили програму підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відому як "інвестняня". Перший договір Кабінет міністрів уклав із ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", повідомило Міністерство економіки.

Договір передбачає державну підтримку будівництва заводу з перероблення соєвого шроту продуктивністю 500 тонн на добу в Полтавській області.

"Я особливо радію, що першою отримає державну підтримку компанія, яка працює у галузі переробки", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Агрохолдинг "Астарта" інвестує понад 76 млн євро у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дасть змогу створити 110 нових робочих місць. Крім того, це сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та запровадженню нових підходів у вирощуванні та переробленні сої, зазначили у міністерстві.

За словами Свириденко, уряд також схвалив підписання ще одного інвестиційного договору. У жовтні 2024 року Мінекономіки повідомляло, що другий договір буде підписано між Кабінетом міністрів та ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва аквапарку.

У межах "інвестняні" держава надає підприємствам, які реалізують проєкти зі значними інвестиціями, низку стимулів. Йдеться, зокрема, про звільнення від сплати ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання; звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до п'яти років; компенсацію витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж тощо.

Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями у грудні 2020 року. Він передбачав особливі преференції для інвесторів із проєктами від 20 млн євро та терміном реалізації до п'яти років.

До кінця 2021 року офіс "інвестнянь" отримав від потенційних інвесторів заявок на $2 млрд. Ці проєкти так і не було реалізовано через початок повномасштабної війни.

У квітні 2023 року Верховна Рада розширила пільги для інвесторів у межах закону про "інвестняні", а у квітні 2024 року Кабмін оновив положення про "інвестняні": поріг інвестицій знизили до 12 млн євро.