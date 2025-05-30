Гірськолижний курорт ОККО у Львівській області отримає інвестняню

Майбутній гірськолижний курорт GORO Mountain Resort (Фото: ОККО)

Кабінет міністрів схвалив підписання ще двох спеціальних інвестиційних договорів у межах програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомої як "інвестняня". Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Державну підтримку отримають компанії "Славскі" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти у співпраці зі Славською селищною радою Львівської області сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро.

Надходження від реалізації цих проєктів до бюджетів усіх рівнів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

"Наразі вже укладено чотири спеціальні інвестиційні договори, кожен з яких передбачає понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій за всіма чотирма проєктами становить 240 млн євро", – повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Два попередні договори були схвалені в другій половині 2024 року. Першим інвестпроєктом, що отримав "інвестняню", став завод з глибокого перероблення сої компанії "Астарта-Київ".

У жовтні 2024 року Мінекономіки повідомляло, що другий договір буде підписано між Кабінетом міністрів та ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва аквапарку.

Компанії "Рожанка Парк" і "Славскі" входять до Універсальної інвестиційної групи і належать Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%) – власникові і гендиректорові холдингу ОККО.

У червні 2024 року голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про виділення у тимчасове довгострокове платне користування 39,5 га лісових ділянок у Тухлянському лісництві для ТОВ "Рожанка Парк" і 71,6 га у Волосянківському лісництві для ТОВ "Славскі". Ділянки виділені для культурно-оздоровчих, рекреаційних та туристичних цілей.

Восени 2024 року стало відомо, що ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту міжнародного формату GORO Mountain Resort. Курорт буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ Львівської області.

Будівництво курорту планували розпочати ще навесні 2022 року, але цьому завадило російське вторгнення в Україну.