Starbucks не будет продавать кофе за биткоины

Сеть кофеен Starbucks не планирует принимать цифровые деньги в качестве оплаты. Об этом Motherboard, ссылаясь на пресс-секретаря компании.
"Вероятнее всего, биржа (Bakkt – ред.) позволит конвертировать биткоины в доллары, которые клиенты уже смогут потратить в нашей сети. На данный момент мы работаем только над трейдингом и обменом биткоина", - подчеркнули в Starbucks.
"Посетители не смогут оплатить свой фраппучино биткоинами", - добавил пресс-секретарь.
Вчера сообщалось, что оператор бирж Intercontinental Exchange и New York Stock Exchange намерен создать глобальную экосистему Bakkt для цифровых денег и что Bakkt уже договорился о сотрудничестве с рядом крупных корпораций, таких как Microsoft, Starbucks, BCG и другими.
По данным телеканала CNBC, Bakkt будет реализована на базе технологий Microsoft.
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