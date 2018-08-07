Starbucks не будет продавать кофе за биткоины

В кофейнях Starbucks не будут принимать к оплате криптовалюты

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Сеть кофеен Starbucks не планирует принимать цифровые деньги в качестве оплаты. Об этом Motherboard, ссылаясь на пресс-секретаря компании.

"Вероятнее всего, биржа (Bakkt – ред.) позволит конвертировать биткоины в доллары, которые клиенты уже смогут потратить в нашей сети. На данный момент мы работаем только над трейдингом и обменом биткоина", - подчеркнули в Starbucks.

"Посетители не смогут оплатить свой фраппучино биткоинами", - добавил пресс-секретарь.

Вчера сообщалось, что оператор бирж Intercontinental Exchange и New York Stock Exchange намерен создать глобальную экосистему Bakkt для цифровых денег и что Bakkt уже договорился о сотрудничестве с рядом крупных корпораций, таких как Microsoft, Starbucks, BCG и другими.

По данным телеканала CNBC, Bakkt будет реализована на базе технологий Microsoft.