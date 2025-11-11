Норвегия приостановила этические нормы, из-за которых продала акции Caterpillar

Фото: EPA /Christopher Neundorf

Норвегия приостановила работу этического совета суверенного фонда Norges Bank Investment Management после того, как его решение заставило NBIM летом 2025 года продать акции Caterpillar Inc. из-за того, что Израиль использовал бульдозеры компании для разрушения домов в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг (бывший генсек НАТО) в интервью Bloomberg.

Столтенберг считает, что решение избавиться от всех акций Caterpillar было избыточным, и добавил, что по такой же логике существовал риск продажи прибыльных активов – акций крупных технологических компаний на сумму до $230 млрд.

"Решение по Caterpillar совпало с объявлением этического совета, что они начинают работу относительно технологических компаний: объединив эти два события, мы пришли к выводу, что существует риск, что действующие установки могут привести к ситуации, когда Норвегия потенциально откажется от инвестиций в некоторые из крупнейших компаний мира", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что многочисленные конфликты требуют более быстрой реакции, чем позволяют текущие правила. Комитету экспертов предоставили год для их пересмотра.

Еще одной причиной, по которой Норвегия должна пересмотреть этические принципы своего фонда, являются споры вокруг его инвестиций в сферу вооружений, сказал Столтенберг.

Действующие этические нормы запрещают Norges Bank Investment Management инвестировать в компании, производящие ядерное оружие или его компоненты.

В то же время увеличение оборонных расходов правительства страны предусматривает закупку фрегатов у BAE Systems Plc и истребителей F-35 у Lockheed Martin Corp, в которые сам фонд инвестировать не может.

"Странно, что мы можем платить огромные суммы компании за F-35 или фрегаты, но не можем получить небольшую прибыль от инвестиций в нее. Еще один парадокс заключается в том, что Норвегия является членом ядерного сдерживания НАТО", – сказал Столтенберг.