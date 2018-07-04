В Китае дожди залили криптофермы

Обильные осадки в ряде провинций Китая привели к затоплению многих ферм по добыче криптовалют.
Об этом сообщает cnn.com.
Наиболее пострадали фермы в провинции Сычуань, в которой, по слухам, располагается до 70 % ферм в Китае.
Таким образом, из мирового оборота было выведено около 30 % мощностей по добыче криптовалют.
Эксперты указывают на рост спроса на специализированные ускорители и видеокарты в звязи с этим инцидентом.
Напомним, Китай заблокировал продажи чипов из США.
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