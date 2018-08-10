В Telegram можно будет пересылать криптовалюту

В мессенджере Telegram появится возможность для осуществления криптовалютных транзакций

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Цифровую валюту Litecoin теперь можно будет пересылать по мессенджеру Telegram.

Согласно сообщению на странице мессенджера в Twitter, разработчики блокчейн-проекта Zulu Republic представили программное обеспечение Lite.IM, которое позволит пользователям осуществлять транзакции в сети Litecoin с помощью Telegram.

Lite.IM позволит пользователям взаимодействовать с блокчейном Litecoin с помощью текстовых команд. В сообществе уже есть возможность воспользоваться Telegram-ботом для проверки балансов и отправки Litecoin на LTC-адреса или электронную почту.

Пользователи смогут отправлять Litecoin тем, кто еще не имеет Litecoin-кошелька, или тем, кто не знает адрес кошелька.

Litecoin - седьмая по капитализации криптовалюта.