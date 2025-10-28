В Раде предложили создать реестр "дропов": законопроект

Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде 27 октября зарегистрировали законопроект №14161 о создании реестра "дропов", то есть физических лиц, которые передают третьим лицам доступ к реквизитам своих банковских карточных счетов за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте парламента.

Благодаря таким пользователям злоумышленники могут осуществлять получение и переводы значительных сумм, маскируя незаконное поведение.

"Через систему "дропов" сейчас проходит до 200 млрд грн и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", – объяснил необходимость создания реестра инициатор законопроекта Ярослав Железняк.

"Обычно использование электронных платежных средств для этой деятельности растягиваются во времени от одного до трех месяцев, суммы переводов по ним разделяются на незначительные суммы, проводятся как между различными счетами одного пользователя, так и между сетью не связанных пользователей (между различными "дропами") с целью усложнить схему или замаскировать поведение "дропа" и имитировать поведение обычного пользователя", – указано в пояснительной записке.

Целью законопроекта является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых требуют усиленного контроля, и предприятиях, которые использовали эту схему.

Реестр "дропов" будет вести Национальный банк (который участвовал в разработке законопроекта), а вносить в него информацию будут обязаны все поставщики платежных услуг.

Для лиц, которые попадут в реестр, будут применяться лимиты на проведение платежных операций и количество счетов в одном банке.

Информация о пользователе будет храниться в реестре в течение трех лет с даты последнего внесения записи.

"Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники", – добавил Железняк.