Нацбанк предложил усложнить закрытие ФОПов

Андрей Пышный (фото - НБУ)

Национальный банк Украины подал в Министерство цифровой трансформации предложение изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить использование ФОПов в схемах с дропами. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Forbes Ukraine.

Сейчас ФОП можно закрыть автоматически, но регулятор предлагает предусмотреть предварительный анализ деятельности предпринимателя.

"Перед закрытием ФОП должна быть возможность проанализировать их деятельность – проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности", – пояснил Пышный.

Вопрос дропов следует решать комплексно, считает глава Нацбанка. В ближайшие недели в Верховную Раду может поступить законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов.

"Это станет еще одним фрагментом борьбы с этим явлением", – сказал он.

Дропы (от английского to drop – бросать) – это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к реквизитам своих банковских карточных счетов за вознаграждение. В частности, они предоставляют возможность проводить по ним операции посторонним лицам, предоставляя им PIN-коды и доступ к интернет-банкингу.

Счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей, а также в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности.