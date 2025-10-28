У Раді запропонували створити реєстр "дропів": законопроєкт

Фото: depositphotos.com

У Верховній Раді 27 жовтня зареєстрували законопроєкт №14161 про створення реєстру "дропів", тобто фізичних осіб, які передають третім особам доступ до реквізитів своїх банківських карткових рахунків за винагороду. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Завдяки таким користувачам зловмисники можуть здійснювати отримання та перекази значних сум, маскуючи незаконну поведінку.

"Через систему "дропів" зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. До того ж "дропи" дедалі більше використовуються відвертими злочинцями: від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами", – пояснив необхідність створення реєстру ініціатор законопроєкту Ярослав Железняк.

"Зазвичай використання електронних платіжних засобів для цієї діяльності розтягуються у часі від одного до трьох місяців, суми переказів за ними розділяються на незначні суми, проводяться як між різними рахунками одного користувача, так і між мережею не пов’язаних користувачів (між різними "дропами") з метою ускладнити схему або замаскувати поведінку "дропа" та імітувати поведінку звичайного користувача", – вказано в пояснювальній записці.

Метою законопроєкту є створення правового механізму для накопичення та обміну інформації про осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, та підприємства, які використовували цю схему.

Реєстр "дропів" буде вести Національний банк (який брав участь у розробці законопроєкту), а вносити в нього інформацію будуть зобов'язані усі надавачі платіжних послуг.

Для осіб, які потраплять в реєстр, будуть застосовуватися ліміти на проведення платіжних операцій та кількість рахунків в одному банку.

Інформація про користувача буде зберігатися у реєстрі протягом трьох років з дати останнього внесення запису.

"Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці", – додав Железняк.