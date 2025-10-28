ЕС предложил начать переговоры об участии Украины в спутниковых программах

Фото: EPA

Европейская комиссия предложила государствам-членам разрешить начало переговоров с Украиной о ее участии в компоненте правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы ЕС и программе безопасной связи ЕС. Об этом сообщила Европейская комиссия.

GOVSATCOM разработана для обеспечения безопасных и надежных возможностей спутниковой связи путем объединения и совместного использования имеющихся спутниковых ресурсов государств-членов и частных операторов.

"Безопасное подключение имеет важное значение для устойчивости Европы. Углубляя наше сотрудничество с Украиной, мы укрепляем нашу общую безопасность и нашу способность действовать в быстро изменяющемся мире", – заявила Генна Вирккунен, исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Укрепление сотрудничества в рамках компонента GOVSATCOM станет следующим этапом расширения участия Украины в Космической программе ЕС.

Андрюс Кубилиус, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, добавил: "Участие Украины усилит возможности Европы в области космической безопасности в критический момент. Это решающий шаг к более сильной, более объединенной Европе, способной защитить своих граждан на земле и в космосе".