ЄС запропонував розпочати переговори про участь України в супутникових програмах

Фото: EPA

Європейська комісія запропонувала державам-членам дозволити початок переговорів з Україною щодо її участі в компоненті урядових супутникових комунікацій (GOVSATCOM) Космічної програми ЄС і програмі безпечного зв'язку ЄС. Про це повідомила Єврокомісія.

GOVSATCOM розроблена для надання безпечних і стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання наявних супутникових ресурсів держав-членів і приватних операторів.

"Безпечне підключення є важливим для стійкості Європи. Поглиблюючи нашу співпрацю з Україною, ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та нашу здатність діяти у світі, що швидко змінюється ", – заявила Генна Віркунен, виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM стане наступним етапом розширення участі України в Космічній програмі ЄС.

Андрюс Кубіліус, єврокомісар з питань оборони й космосу, додав: "Участь України посилить можливості Європи у сфері безпеки космосу у критичний момент. Це вирішальний крок до сильнішої, більш об’єднаної Європи, яка зможе захистити своїх громадян на землі й у космосі ".