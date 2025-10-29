Сенат США проголосовал за отмену тарифов Трампа против Бразилии

Во вторник, 28 октября, Сенат поддержал решение об отмене "бразильских" пошлин, к демократам присоединились пять республиканцев

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за отмену тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом против Бразилии. Это предусматривает прекращение действия чрезвычайного положения, которое глава Белого дома объявил в июле в ответ на судебное преследование бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару за попытку государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

Голосование состоялось во время пятидневной поездки американского президента в Малайзию, Японию и Южную Корею.

Пять республиканцев присоединились к демократам, поддержав резолюцию. Сенат одобрил резолюцию 52 голосами против 48, однако ее принятие носит скорее символический характер, поскольку Палата представителей вряд ли будет ее рассматривать, а Трамп, вероятно, наложит вето, пишет The Hill.

Демократы в Сенате настаивают на том, что глава государства использует необоснованные объявления чрезвычайного положения для оправдания своих тарифов. Они обещают инициировать голосование за отмену торговых ограничений, поскольку цены на товары растут, что наносит ущерб американским потребителям.

"Люди страдают. Они платят больше за еду, больше за одежду, больше за здравоохранение, больше за энергоресурсы, больше за строительные материалы из-за тарифной политики президента Трампа", – заявил в Сенате демократ Тим Кейн из Вирджинии.

Другие члены Республиканской партии предостерегают, что законопроект может подорвать усилия Трампа по заключению новых торговых соглашений с другими странами.