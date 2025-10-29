Сенат США проголосував за скасування тарифів Трампа проти Бразилії

У вівторок, 28 жовтня, Сенат підтримав рішення про скасування "бразильських" мит, до демократів приєдналися п’ять республіканців

Сенат Сполучених Штатів проголосував за скасування тарифів президента Дональда Трампа проти Бразилії. Це передбачає припинення надзвичайного стану, який глава Білого дому оголосив у липні у відповідь на судове переслідування колишнього бразильського лідера Жаїра Болсонару за спробу державного перевороту. Про це повідомляє Reuters.

Голосування відбулося під час п'ятиденної поїздки американського президента до Малайзії, Японії та Південної Кореї.

П’ять республіканців приєдналися до демократів, підтримавши резолюцію. Сенат схвалив резолюцію 52 голосами проти 48, однак її ухвалення має радше символічний характер, адже Палата представників навряд чи розгляне його, а Трамп, ймовірно, накладе вето, пише TheHill.

Демократи в Сенаті наполягають, що глава держави використовує безпідставні оголошення надзвичайного стану для виправдання своїх тарифів. Вони обіцяють ініціювати голосування за скасування торгівельних обмежень, оскільки ціни на товари зростають, що шкодить американським споживачам.

"Люди страждають. Вони платять більше за їжу, більше за одяг, більше за охорону здоров’я, більше за енергоносії, більше за будівельні матеріали через тарифну політику президента Трампа", – заявив у Сенаті демократ Тім Кейн з Вірджинії.

Інші члени Республіканської партії застерігають, що законопроєкт може підірвати зусилля Трампа щодо укладення нових торгівельних угод з іншими країнами.