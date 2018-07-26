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26.07.2018, 12:33

Венесуэла привяжет обновленный боливар к криптовалюте

Венесуэла привяжет обновленный боливар к криптовалюте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты

Правительство Венесуэлы в связи с инфляцией решило провести крупную деноминацию - национальная денежная единица боливар лишится сразу пяти нулей и будет привязана к венесуэльской криптовалюте Petro. Об этом сообщает DW со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным издания, в настоящее время один американский доллар стоит 3,5 млн боливаров.

Отмечается, что Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире - уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы.

Президент Мадуро, объявляя о деноминации, отметил, что списание нулей с боливара, безусловно, не панацея от инфляции. Он также признал, что модель экономики, ориентированная на нефтяную промышленность, устарела. По словам Мадуро, экономику страны нужно поставить на более широкую основу, чтобы впредь вновь производить больше товаров самостоятельно.

Власти Венесуэлы уже многие годы не публикует экономические показатели страны.

По последним прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в текущем году может составить1000000%.

В прошлом году инфляция в Венесуэле составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.

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Теги: коррупция, нефть, инфляция, николас мадуро, криптовалюта petro
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