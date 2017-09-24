В агенстве Moody's ожидают ослабления государственных финансов Соединенного Королевства в связи с Brexit

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Великобритании с Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с "негативного" на "стабильный".



Главными причинами снижения рейтинга агентство называет ожидание ослабления государственных финансов в связи с Brexit. В Moody's также ожидают усиления давления на правительство, особенно в части сокращения социальных расходов.



До этого правительство увеличило на 1 млрд фунтов расходы на Северную Ирландию.



Агентство прогнозирует, что дефицит бюджета Соединенного Королевства в ближайшие годы останется на уровне 3-3,5% ВВП.



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