Moody's снизил рейтинг Великобритании до Aa2
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Великобритании с Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с "негативного" на "стабильный".
Главными причинами снижения рейтинга агентство называет ожидание ослабления государственных финансов в связи с Brexit. В Moody's также ожидают усиления давления на правительство, особенно в части сокращения социальных расходов.
До этого правительство увеличило на 1 млрд фунтов расходы на Северную Ирландию.
Агентство прогнозирует, что дефицит бюджета Соединенного Королевства в ближайшие годы останется на уровне 3-3,5% ВВП.
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