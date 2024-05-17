Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером. Кто еще в рейтинге

В списке самых богатых жителей Великобритании 350 человек и семей с совокупным состоянием в 795,3 млрд фунтов

Пол Маккартни (Фото: ЕРА)

Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, чье состояние превысило 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет ВВС со ссылкой на рейтинг самых богатых британцев, который ежегодно публикует Sunday Times.

Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов за последний год благодаря гастролям и каверу Бейонсе на классический трек Blackbird, который он написал в 1968 году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Самыми богатыми людьми Великобритании признана семья промышленного магната Гопи Хиндуджа, чье состояние выросло до 37,2 млрд фунтов, рекордного значения за все время публикации рейтинга Sunday Times.

В этом году в списке 350 человек и семей с совокупным состоянием в 795,3 млрд фунтов, что, по данным Sunday Times, превышает ВВП Польши. Минимальный порог для попадания в рейтинг – 350 млн фунтов.

По словам Роберта Уоттса, составителя рейтинга самых богатых людей, список этого года показывает, что "бум миллиардеров в Британии подошел к концу".

"Многие из наших предпринимателей столкнулись с падением своего состояния, а некоторые из приехавших сюда мировых супербогачей уезжают. Нам придется подождать и посмотреть, достигли ли мы сейчас пика миллиардеров и что это значит для нашей экономики", — цитирует ВВС Уоттса.

Как и в прошлом году, несколько известных имен столкнулись со "значительными финансовыми неудачами", сообщает Sunday Times.

Из-за трудного года для Virgin Money и компании космического туризма Galactic состояние Ричарда Брэнсона упало до 2,4 млрд фунтов — уровня 2000 года.

Джим Рэтклифф, купивший в феврале 27,7% акций "Манчестер Юнайтед" примерно за 1,25 млрд фунтов, потерял 6,16 млрд фунтов из-за существенного падения прибыли химического гиганта Ineos Group.

В число новых участников рейтинга этого года вошел Грэм Кинг, который накопил состояние в 750 млн фунтов на парках отдыха, наследстве и жилье просителей убежища для правительства.

Льюис Хэмилтон, гонщик Формулы-1, также впервые попал в рейтинг.

Топ-10 самых богатых британцев (Итсочник: Sunday Times)

3 апреля 2024 года Тейлор Свифт первой попала в список миллиардеров Forbes исключительно благодаря песням.

15 апреля Чех Михал Стрнад стал миллиардером благодаря российско-украинской войне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости