Тейлор Свифт первой попала в список миллиардеров Forbes исключительно благодаря песням
Американская певица Тейлор Свифт попала в рейтинг Forbes. С состоянием $1,1 млрд она заняла в нем 14 место.
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Тейлор Свифт стала первой среди мировых исполнителей, добившихся статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.
Свифт стала "Человеком года 2023" по версии Time, вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин" мира от Forbes, а также получила рекордное роялти от платформы Spotify – $100 млн.
Впервые в список миллиардеров Forbes попал также автор чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, состояние которого – $1 млрд.
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В общей сложности издание назвало 2781 миллиардера со всего мира с совокупными активами в $14,2 трлн.
Благодаря росту фондовых рынков с 2023-го по 2024 год в список сверхбогатых попали в общей сложности 150 новых людей из 32 разных стран, кроме США, откуда родом большинство новых миллиардеров. В списке также есть 31 человек из Китая и 25 новых миллиардеров из Индии.
- О том, что общий капитал американской певицы Тейлор Свифт составляет $1,1 млрд благодаря рекордному туру Eras, писал в октябре прошлого года Bloomberg, управляющий индексом миллиардеров.
- Eras Tour побил мировой рекорд, став самым кассовым в истории. Он начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024 года. По состоянию на середину декабря он заработал $1,04 млрд.