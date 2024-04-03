Тейлор Свифт первой попала в список миллиардеров Forbes исключительно благодаря песням

Американская певица Тейлор Свифт впервые попала в список самых богатых людей мира, который формирует журнал Forbes

Фото: facebook.com/TaylorSwift

Американская певица Тейлор Свифт попала в рейтинг Forbes. С состоянием $1,1 млрд она заняла в нем 14 место.

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Тейлор Свифт стала первой среди мировых исполнителей, добившихся статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

Тейлор Свифт - одна из самых популярных американских поп-звезд 2000-х, обладательница 225 профессиональных наград, в том числе 14 премий "Грэмми".



Свифт стала "Человеком года 2023" по версии Time, вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин" мира от Forbes, а также получила рекордное роялти от платформы Spotify – $100 млн.

Впервые в список миллиардеров Forbes попал также автор чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, состояние которого – $1 млрд.

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В общей сложности издание назвало 2781 миллиардера со всего мира с совокупными активами в $14,2 трлн.



Благодаря росту фондовых рынков с 2023-го по 2024 год в список сверхбогатых попали в общей сложности 150 новых людей из 32 разных стран, кроме США, откуда родом большинство новых миллиардеров. В списке также есть 31 человек из Китая и 25 новых миллиардеров из Индии.