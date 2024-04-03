Тейлор Свіфт першою потрапила до списку мільярдерів Forbes виключно завдяки пісням

Фото: facebook.com/TaylorSwift

Американська співачка Тейлор Свіфт потрапила до рейтингу Forbes. Зі статком $1,1 млрд вона посіла в ньому 14 місце.

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Тейлор Свіфт стала першою серед світових виконавців, що досягнули статусу мільярдера виключно завдяки написанню та виконанню пісень.

Тейлор Свіфт - одна з найпопулярніших американських попзірок 2000-х, володарка 225 професійних нагород, зокрема 14 премій "Ґреммі".



Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією Time, увійшла в рейтинг "100 найвпливовіших жінок" світу від Forbes, а також отримала рекордне роялті від платформи Spotify – $100 млн.

Уперше до списку мільярдерів Forbes потрапив також автор чатбота ChatGPT Сем Альтман, статки якого - $1 млрд.

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Загалом видання назвало 2781 мільярдера зі всього світу із сукупними активами у $14,2 трлн.



Завдяки зростанню фондових ринків із 2023-го до 2024 року до списку надбагатих потрапили загалом 150 нових людей із 32 різних країн, крім США, звідки родом більшість нових мільярдерів. У списку також є 31 особа з Китаю та 25 нових мільярдерів з Індії.