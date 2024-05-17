Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером. Хто ще у рейтингу

У списку найбагатших жителів Великої Британії 350 осіб та сімей із сукупними статками у 795,3 млрд фунтів

Пол Маккартні (Фото: ЕРА)

Пол Маккартні став першим британським музикантом, статки якого перевищили 1 млрд фунтів стерлінгів. Про це пише ВВС із посиланням на рейтинг найбагатших британців, який щороку публікує Sunday Times.

Маккартні збільшив свої статки на 50 млн фунтів за останній рік завдяки гастролям та каверу Бейонсе на класичний трек Blackbird, який він написав 1968 року.

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Найбагатшими людьми Великої Британії визнано родину промислового магната Гопі Хіндуджа, чиї статки зросли до 37,2 млрд фунтів, рекордного значення за весь час публікації рейтингу Sunday Times.

Цього року у списку 350 осіб та сімей із сукупними статками у 795,3 млрд фунтів, що, за даними Sunday Times, перевищує ВВП Польщі. Мінімальний поріг для потрапляння до рейтингу – 350 млн фунтів.

За словами Роберта Воттса, укладача рейтингу найбагатших людей, список цього року показує, що "бум мільярдерів у Британії добіг кінця".

"Багато наших підприємців зіткнулися з падінням своїх статків, а деякі зі світових супербагатіїв, які приїхали сюди раніше, їдуть з країни. Нам доведеться почекати й подивитися, чи досягли ми наразі піку мільярдерів і що це означає для нашої економіки", — цитує ВВС Воттса.

Як і минулого року, кілька відомих імен зазнали "значних фінансових невдач", повідомляє Sunday Times.

Через важкий рік для Virgin Money та компанії космічного туризму Galactic статки Річарда Бренсона впали до 2,4 млрд фунтів — рівня 2000 року.

Джим Реткліфф, який купив у лютому 27,7% акцій "Манчестер Юнайтед" приблизно за 1,25 млрд фунтів, втратив 6,16 млрд фунтів через суттєве падіння прибутку хімічного гіганта Ineos Group.

До нових учасників цьогорічного рейтингу увійшов Грем Кінг, який накопичив статки в 750 млн фунтів на парках відпочинку, спадщині й житлі прохачів притулку для уряду.

Льюїс Хемілтон, перегонник Формули-1, також вперше потрапив до рейтингу.

Десятка найбагатших британців. (Джерело: Sunday Times)

3 квітня 2024 року Тейлор Свіфт першою потрапила до списку мільярдерів Forbes виключно завдяки пісням.

15 квітня Чех Міхал Стрнад став мільярдером завдяки російсько-українській війні.

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