Binance Pay и Trustee Plus делают повседневное использование криптовалюты нормой

Криптовалютный платежный сервис на базе Binance Binance Pay объявил о партнерстве с Trustee Plus - криптовалютным кошельком со встроенной платежной картой для ежедневных платежей цифровыми активами. Это партнерство обещает стать одним из важнейших шагов в массовом внедрении криптовалютных платежей и расширении финансовой свободы для пользователей в Украине и других регионах мира.

С мобильным приложением Trustee Plus пользователь может получить на свой кошелек любую из 21 лучших криптовалют. Это также позволяет хранить и обменивать криптовалюты без особых проблем. Платежные процессы в банковской сети спроектированы таким образом, чтобы быть простыми в использовании, без необходимости выполнять дополнительные шаги. Создать карту можно сразу в Trustee Plus, ее можно добавить к сервисам мобильных платежей Apple Pay или Google Pay, чтобы позволить мгновенные платежи через смартфон на терминале.

Карта имеет дневной лимит платежей в размере 5000 евро и взимает комиссию за обмен в размере 0,5%. Имплементация Binance Pay в приложение служит для оптимизации процесса финансирования кошелька, что потенциально делает его проще, удобнее и быстрее.

"Мы рады объявить о нашем новом партнерстве с Trustee Plus, что отмечает еще одну веху в нашей миссии по внедрению криптовалют и свободы денег. Мы рассматриваем это сотрудничество как мощный катализатор в ее продвижении, способствуя расширению финансовой свободы для наших пользователей не только в их странах, но и во всем мире. Вместе мы стремимся способствовать более инклюзивному и расширяющемуся финансовому ландшафту с помощью потенциала криптовалют", – Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в CEE и Центральной Азии.

Trustee Plus предлагает функцию конвертации трех криптовалют в кошельке пользователя: USDT, BTC и ETH, что позволяет автоматически конвертировать их в евро. Эта функция может облегчить покупки как онлайн, так и офлайн, и касается только платежей. Оформление платежной карты в кошельке Trustee Plus стоит 10 евро. Однако пользователи Binance имеют преимущество сниженной комиссии на 50% в течение указанного периода с 15 января по 25 февраля. Карту с этой скидкой можно получить по ссылке.

"С искренней любовью и вдохновением в течение последнего года мы разрабатывали продукт, которым пользуемся сами, которым пользуются все наши друзья и родные: мамы, братья, дедушки. Когда я ежедневно слышу слова благодарности от незнакомых людей за то, что мы упростили финансовые отношения в семьях, дали возможность быстро помогать друзьям, перечислять, получать и тратить вознаграждение за труд и просто эффективно помогать тем, кто в этом сейчас нуждается, то я понимаю, что мы действительно делаем мир немного лучше", – Вадим Груша, генеральный директор "Трести Плюс".

Чтобы начать использование функции Binance Pay в приложении Trustee Plus, клиенты должны создать учетную запись Binance и полностью подтвердить свою личность (KYC). Для этого нужен паспорт или водительские права. После этого они должны пройти аутентификацию в кошельке Trustee Plus и следовать инструкциям, изложенным в статье блога.

Пользователи могут скачать приложение Trustee Plus по этой ссылке. Добавление средств в Trustee Plus через Binance Pay является быстрым, эффективным и не требует никакой платы за обслуживание – операции осуществляются в USDT.





О Binance Pay

Binance Pay - это бесконтактная и безопасная функция платежей в криптовалюте между пользователями в приложении Binance. Binance Pay позволяет пользователям тратить свою криптовалюту на реальные товары и услуги без комиссий при покупке у любого продавца на платформе.

В конце 2022 и в начале 2023 года экосистема Binance Pay получила несколько значительных дополнений, включая первую в Европе аптеку, глобальные службы мобильной передачи данных, цифровые подарочные карты и две новые криптовалютные программы возврата денег. Сейчас в Binance Pay зарегистрировано 22 миллиона пользователей и более 9000 продавцов и партнеров.

О Trustee Plus

Trustee Plus - это криптовалютный кошелек со встроенной платежной картой, созданный в начале 2022 года командой Trustee. По состоянию на конец декабря 2023 года у него более 150 000 пользователей, которые могли использовать криптовалюты для накопления, обмена и ежедневных платежей. Владельцем Trustee Plus является юридическое лицо UAB "Trustee Global" (регистрационный код 306099031). Это компания, зарегистрированная в Литовской Республике, зарегистрированная в Реестре юридических лиц Литовской Республики как оператор обмена виртуальной валюты и оператор кошелька хранителя виртуальной валюты и действует как поставщик услуг виртуальных активов.