Binance Pay та Trustee Plus роблять повсякденне використання криптовалюти для розрахунків нормою

Криптовалютний платіжний сервіс на базі Binance Binance Pay оголосив про партнерство з Trustee Plus –криптовалютним гаманцем із вбудованою платіжною карткою для щоденних платежів цифровими активами. Це партнерство обіцяє стати одним із найважливіших кроків у масовому впровадженні криптовалютних платежів та розширенні фінансової свободи для користувачів в Україні та інших регіонах світу.

З мобільним додатком Trustee Plus користувач може отримати на свій гаманець будь-яку з 21 найкращих криптовалют. Це також дозволяє зберігати та обмінювати криптовалюти без особливих проблем. Платіжні процеси в банківській мережі спроєктовані таким чином, щоб бути простими у користуванні, без потреби виконувати додаткові кроки. Створити картку можна одразу у Trustee Plus, її можна додати до сервісів мобільних платежів Apple Pay або Google Pay, щоб дозволити миттєві платежі через смартфон на терміналі.

Картка має денний ліміт платежів у розмірі 5000 євро та стягує комісію за обмін у розмірі 0,5%. Імплементація Binance Pay у додаток служить для оптимізації процесу фінансування гаманця, що потенційно робить його простішим, зручнішим і швидшим.

"Ми раді оголосити про наше нове партнерство з Trustee Plus, що відзначає ще одну віху в нашій місії щодо впровадження криптовалюти та свободи грошей. Ми розглядаємо цю співпрацю як потужний каталізатор у її просуванні, сприяючи розширенню фінансової свободи для наших користувачів не лише в їхніх країнах, але й у всьому світі. Разом ми прагнемо сприяти більш інклюзивному та розширюючому фінансовому ландшафту за допомогою потенціалу криптовалюти", – Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в CEE та Центральній Азії.

Trustee Plus пропонує функцію конвертації трьох криптовалют у гаманці користувача: USDT, BTC та ETH, що дозволяє автоматично конвертувати їх у євро. Ця функція може полегшити покупки як онлайн, так і офлайн, і стосується лише платежів. Оформлення платіжної картки в гаманці Trustee Plus коштує 10 євро. Проте користувачі Binance мають перевагу зниженої комісії на 50% протягом зазначеного періоду з 15 січня по 25 лютого. Картку за цією знижкою можна отримати за посиланням.

"Зі щирою любов'ю та натхненням протягом останнього року ми розробляли продукт, яким користуємось самі, яким користуються всі наші друзі та рідні: мами, брати, дідусі. Коли я щодня чую слова подяки від незнайомих людей за те, що ми спростили фінансові стосунки в родинах, дали можливість швидко допомагати друзям, перераховувати, отримувати та витрачати винагороду за працю та й просто ефективно допомагати тим, хто цього зараз потребує, то я розумію, що ми дійсно робимо світ трішки кращим", – Вадим Груша, генеральний директор "Тресті Плюс".

Щоб розпочати використання функції Binance Pay у додатку Trustee Plus, клієнти повинні створити обліковий запис Binance та повністю підтвердити свою особу (KYC). Для цього потрібен паспорт або водійські права. Після цього вони повинні пройти автентифікацію в гаманці Trustee Plus і слідувати інструкціям, викладеним у статті блогу.

Користувачі можуть завантажити додаток Trustee Plus за цим посиланням. Додавання коштів до Trustee Plus через Binance Pay є швидким, ефективним і не вимагає жодної плати за обслуговування – операції здійснюються в USDT.





Про Binance Pay

Binance Pay — це безконтактна та безпечна функція платежів у криптовалюті між користувачами в додатку Binance. Binance Pay дозволяє користувачам витрачати свою криптовалюту на реальні товари та послуги без комісій під час покупки в будь-якого продавця на платформі.

Наприкінці 2022 і на початку 2023 року екосистема Binance Pay отримала кілька значних доповнень, зокрема першою в Європі аптекою, глобальними службами мобільного передавання даних, цифровими подарунковими картками та двома новими криптовалютними програмами повернення грошей. Зараз у Binance Pay зареєстровано 22 мільйони користувачів і понад 9000 продавців і партнерів.

Про Trustee Plus

Trustee Plus — це криптовалютний гаманець із вбудованою платіжною карткою, створений на початку 2022 року командою Trustee. Станом на кінець грудня 2023 року у нього понад 150 000 користувачів, які мали змогу використовувати криптовалюти для накопичення, обміну та щоденних платежів. Власником Trustee Plus є юридична особа UAB "Trustee Global" (реєстраційний код 306099031). Це компанія, зареєстрована в Литовській Республіці, зареєстрована в Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки як оператор обміну віртуальної валюти та оператор гаманця зберігача віртуальної валюти та діє як постачальник послуг віртуальних активів.