Объем пассивов АО "КОМИНБАНК" увеличился на 83% за период военного времени

Общий объем пассивов АО "КОМИНБАНК" за период с 01.01.2022 по 01.01.2024 увеличился на 83% (3 872,1 млн грн).

Такой показатель, несмотря на полномасштабную войну, подтверждает надёжную и стабильную работу банка, который в декабре прошлого года отпраздновал 30-летний юбилей.

Увеличение пассивов стало следствием органического развития банка: расширение сети отделений (прирост на 87%), увеличение клиентов-юридических лиц и привлечение средств новых вкладчиков.

В банке фиксировали существенное увеличение количества открытий новых счетов клиентов-юридических лиц, а также — остатков по этим счетам. Соответственно, показатель "saving standard" не превысил 31%.

Факты говорят о том, что COMINBANK остается универсальным банком с фокусом на сегменте юрлиц. В то же время, прирост количества вкладчиков физических лиц за 9 месяцев 2023 года составил 16,1% ("плюс" новых 5 691 клиентов от данных по состоянию на 01.01.2023 года).

По данным НБУ, общие активы COMINBANK по состоянию на 01.12.2023 года составили 9,1 млрд грн, а чистая прибыль по состоянию на эту дату — 94,4 млн грн.

Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK: "Война изменила всё. Всё, кроме нашей решимости и намерения продолжать развитие. За время полномасштабного вторжения сеть Коминбанка выросла на 22 отделения, а штат банка в 2022-м увеличился на 19% и на 22% в прошлом году. Не сбавляем темп и в 2024 году прогнозируем прирост по меньшей мере еще на 20%. Соответственно ожидаем, что тенденция роста пассивов в АО "КОМИНБАНК" также сохранится. Цифры свидетельствуют о том, что банк с имеющий крепкими 30-летними корнями сегодня стал ещё более надёжным финучреждением, сфокусированным на качественных услугах, на помощи стране и украинской армии. Над стратегическим планом, который дал отличные результаты, мы работали совместно с британским акционером Стефаном Полом Пинтером. Недавно акционер был в Киеве и лично поздравлял команду с 30-летним юбилеем". "Война изменила всё. Всё, кроме нашей решимости и намерения продолжать развитие. За время полномасштабного вторжения сеть Коминбанка выросла на 22 отделения, а штат банка в 2022-м увеличился на 19% и на 22% в прошлом году. Не сбавляем темп и в 2024 году прогнозируем прирост по меньшей мере еще на 20%. Соответственно ожидаем, что тенденция роста пассивов в АО "КОМИНБАНК" также сохранится. Цифры свидетельствуют о том, что банк с имеющий крепкими 30-летними корнями сегодня стал ещё более надёжным финучреждением, сфокусированным на качественных услугах, на помощи стране и украинской армии. Над стратегическим планом, который дал отличные результаты, мы работали совместно с британским акционером Стефаном Полом Пинтером. Недавно акционер был в Киеве и лично поздравлял команду с 30-летним юбилеем".

Чаще всего украинцы выбирали в COMINBANK депозит "Максимальный доход" с доходностью до 18,25% годовых в гривне. Также в "топе" клиентского внимания находился конвертационный депозит "Выгодный курс".



*за период с 01.01.2022 г. по 01.01.2024 года