Объем пассивов АО "КОМИНБАНК" увеличился на 83% за период военного времени
Такой показатель, несмотря на полномасштабную войну, подтверждает надёжную и стабильную работу банка, который в декабре прошлого года отпраздновал 30-летний юбилей.
Увеличение пассивов стало следствием органического развития банка: расширение сети отделений (прирост на 87%), увеличение клиентов-юридических лиц и привлечение средств новых вкладчиков.
В банке фиксировали существенное увеличение количества открытий новых счетов клиентов-юридических лиц, а также — остатков по этим счетам. Соответственно, показатель "saving standard" не превысил 31%.
Факты говорят о том, что COMINBANK остается универсальным банком с фокусом на сегменте юрлиц. В то же время, прирост количества вкладчиков физических лиц за 9 месяцев 2023 года составил 16,1% ("плюс" новых 5 691 клиентов от данных по состоянию на 01.01.2023 года).
По данным НБУ, общие активы COMINBANK по состоянию на 01.12.2023 года составили 9,1 млрд грн, а чистая прибыль по состоянию на эту дату — 94,4 млн грн.
Чаще всего украинцы выбирали в COMINBANK депозит "Максимальный доход" с доходностью до 18,25% годовых в гривне. Также в "топе" клиентского внимания находился конвертационный депозит "Выгодный курс".
*за период с 01.01.2022 г. по 01.01.2024 года