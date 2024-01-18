Обсяг пасивів АТ "КОМІНБАНК" збільшився на 83% за період воєнного часу
Такий показник, незважаючи на повномасштабну війну, є підтвердженням надійної та стабільної роботи банку, який у грудні минулого року відсвяткував 30-річний ювілей.
Збільшення пасивів відбулося переважно за рахунок органічного розвитку фінустанови: розширення мережі відділень (приріст на 87%), збільшення клієнтів юридичних осіб і залучення коштів нових вкладників.
Зокрема за цей період в банку фіксували суттєве збільшення кількості відкриття нових рахунків клієнтів-юридичних осіб, а також — залишків за цими рахунками. Відповідно показник ощадності не перевищив 31%. Факти свідчать на користь того, що COMINBANK залишається універсальним банком з ефективним фокусом на сегменті юросіб.
В той же самий час, приріст кількості вкладників фізичних осіб за 9 місяців 2023 року склав 16,1% ("плюс" нових 5 691 клієнтів від даних станом на 01.01.2023 року). За даними НБУ загальні активи COMINBANK станом на 01.12.2023 року склали 9,1 млрд грн, а чистий прибуток станом на цю дату — 94,4 млн грн.
Найчастіше українці обирали у Комінбанк депозит "Максимальний дохід" з дохідністю до 18,25% річних в гривні. Також у "топі" клієнтської уваги був конвертаційний депозит "Вигідний курс".
*за період з 01.01.2022 р. по 01.01.2024 року