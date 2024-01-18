Обсяг пасивів АТ "КОМІНБАНК" збільшився на 83% за період воєнного часу

Загальний обсяг пасивів АТ "КОМІНБАНК" за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 року збільшився на 83% (3 872,1 млн грн).

Такий показник, незважаючи на повномасштабну війну, є підтвердженням надійної та стабільної роботи банку, який у грудні минулого року відсвяткував 30-річний ювілей.

Збільшення пасивів відбулося переважно за рахунок органічного розвитку фінустанови: розширення мережі відділень (приріст на 87%), збільшення клієнтів юридичних осіб і залучення коштів нових вкладників.

Зокрема за цей період в банку фіксували суттєве збільшення кількості відкриття нових рахунків клієнтів-юридичних осіб, а також — залишків за цими рахунками. Відповідно показник ощадності не перевищив 31%. Факти свідчать на користь того, що COMINBANK залишається універсальним банком з ефективним фокусом на сегменті юросіб.

В той же самий час, приріст кількості вкладників фізичних осіб за 9 місяців 2023 року склав 16,1% ("плюс" нових 5 691 клієнтів від даних станом на 01.01.2023 року). За даними НБУ загальні активи COMINBANK станом на 01.12.2023 року склали 9,1 млрд грн, а чистий прибуток станом на цю дату — 94,4 млн грн.



Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK: "Війна змінила все. Все окрім нашої рішучості і наміру продовжувати розвиток. За час повномасштабного вторгнення мережа Комінбанку зросла на 22 відділення, а штат банку у 2022 році збільшився на 19% і на 22% — торік. Не збавляємо темп і у 2024 прогнозуємо приріст щонайменше ще на 20%. Відповідно очікуємо, що тенденція до зростання пасивів у АТ "КОМІНБАНК" також збережеться. Цифри свідчать про те, що банк, який має міцне 30-річне коріння, сьогодні став ще більш надійною фінустановою, сфокусованою на якісних послугах, на допомозі країні і армії. Над стратегічним планом, який дав чудові результати, ми працювали спільно із британським акціонером Стефаном Полом Пінтером, який нещодавно був у Києві і особисто вітав команду з 30-річним ювілеєм". "Війна змінила все. Все окрім нашої рішучості і наміру продовжувати розвиток. За час повномасштабного вторгнення мережа Комінбанку зросла на 22 відділення, а штат банку у 2022 році збільшився на 19% і на 22% — торік. Не збавляємо темп і у 2024 прогнозуємо приріст щонайменше ще на 20%. Відповідно очікуємо, що тенденція до зростання пасивів у АТ "КОМІНБАНК" також збережеться. Цифри свідчать про те, що банк, який має міцне 30-річне коріння, сьогодні став ще більш надійною фінустановою, сфокусованою на якісних послугах, на допомозі країні і армії. Над стратегічним планом, який дав чудові результати, ми працювали спільно із британським акціонером Стефаном Полом Пінтером, який нещодавно був у Києві і особисто вітав команду з 30-річним ювілеєм".



Найчастіше українці обирали у Комінбанк депозит "Максимальний дохід" з дохідністю до 18,25% річних в гривні. Також у "топі" клієнтської уваги був конвертаційний депозит "Вигідний курс".





*за період з 01.01.2022 р. по 01.01.2024 року