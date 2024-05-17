Австрия выделяет 500 млн евро на страхование инвестиций в Украину
Австрия через экспортное кредитное агентство OeKB выделила 500 млн евро на страхование австрийских экспортеров и инвестиций в Украину. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Австрии.
Деньги распределены на пятилетний период — по 100 млн евро в год. В основном они будут покрывать риски австрийских компаний, которые участвуют в восстановлении Украины.
Общая сумма страхования может быть увеличена до 1 млрд евро за счет средств международных финансовых учреждений, добавили в министерстве.
В австрийском Минфине подчеркивают, что через OeKB уже содействуют экспортным сделкам на сумму 3-5 млн евро в Украине.
"Мы открываем возможности для инвестиций, которые жизненно важны для Украины", — прокомментировал министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
По его словам, Австрия планирует инвестиции в восстановление украинских дорог, мостов, ж/д инфраструктуры, в снабжение питьевой водой и теплом, а также в ремонтные мастерские.
OeKB начнет принимать заявки от австрийских компаний на страхование инвестиций уже с середины мая.
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