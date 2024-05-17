Австрія виділяє 500 млн євро на страхування інвестицій в Україну

Австрія планує інвестиції у відновлення українських доріг, у постачання питної води та тепла, ремонти техніки

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Фото: ЕРА)

Австрія через експортне кредитне агентство OeKB виділила 500 млн євро на страхування австрійських експортерів та інвестицій в Україну. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів Австрії.

Гроші розподілені на п'ятирічний період — по 100 млн євро на рік. Здебільшого вони покриватимуть ризики австрійських компаній, які беруть участь у відновленні України.

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Загальну суму страхування може бути збільшено до 1 млрд євро за кошти міжнародних фінансових установ, додали в міністерстві.

В австрійському Мінфіні наголошують, що через OeKB вже сприяють експортним угодам на суму 3-5 млн євро в Україні.

"Ми відкриваємо можливості для інвестицій, які є життєво важливими для України", – прокоментував міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

За його словами, Австрія планує інвестиції у відновлення українських доріг, мостів, залізничної інфраструктури, у постачання питної води та тепла, а також в ремонтні майстерні.

OeKB почне приймати заявки від австрійських компаній на страхування інвестицій вже із середини травня.

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