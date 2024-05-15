При условии – досрочно. Какие преференции для пенсии дает УБД "гражданским" военным

В Украине выход на пенсию военных и гражданских регулируется разными законами.

Назначение пенсий по каждому из этих видов имеет свои подзаконные нормативные акты – постановления и распоряжения правительства, приказы министерств и даже решения Конституционного Суда.

При этом для кадровых военных пенсия становится возможной при наличии определенной выслуги лет, для гражданских – страхового стажа.

В то же время большая война, мобилизация привели к появлению в рядах Вооруженных Сил массы военнослужащих, которые до этого были гражданскими и не имели выслуги.

LIGA.net поинтересовалась у специалистов Пенсионного фонда, есть ли у этих новых военнослужащих преференции по пенсионному обеспечению и при каких условиях они возможны?

УБД и выход на пенсию

Несмотря на то, что отсутствие выслуги не позволяет "новым" военнослужащим претендовать на возможность выхода на пенсию раньше гражданских (которая есть у кадровых военных), определенные преференции в этом отношении они имеют.

"Нынешние участники боевых действий, добровольцы или контрактники довольно часто, не имеют выслуги лет, которая есть у кадровых военных и необходима для выхода на пенсию, потому что, элементарно, раньше не служили. Им пенсия назначается как гражданским. И зависит от стажа и зарплаты. Но если у них есть статус "участник боевых действий" (УБД), то мужчина при наличии 25 лет общего стажа, а женщина 20 лет, могут выйти на пенсию досрочно. То есть тогда в 50 лет женщины могут выйти на пенсию, а мужчины – в 55 лет", – рассказал LIGA.net пенсионный консультант, экс-сотрудник Пенсионного фонда Украины Сергей Коробкин.

Это – согласно Закону №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, об этом идет речь в статье 115 настоящего Закона.