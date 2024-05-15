За умови – достроково. Які преференції для пенсії дає УБД "цивільним" військовим

В Україні вихід на пенсію військових і цивільних громадян регулюється різними законами.

Призначення пенсій щодо кожного з цих видів має свої підзаконні нормативні акти – постанови та розпорядження уряду, накази міністерств і, навіть, рішення Конституційного Суду.

Водночас для кадрових військових пенсія стає можливою за наявності певної вислуги років, для цивільних – страхового стажу.

Але велика війна, мобілізація призвели до появи у лавах Збройних Сил великої кількості військовослужбовців, які до цього були цивільними і не мали вислуги.

LIGA.net поцікавилась у спеціалістів Пенсійного фонду, чи є у цих нових військовослужбовців преференції щодо пенсійного забезпечення і за яких умов вони можливі?

УБД та вихід на пенсію

Попри те, що відсутність вислуги не дозволяє "новим" військовослужбовцям претендувати на можливість виходу на пенсію раніше за цивільних (яка є у кадрових військових), певні преференції щодо цього вони мають.

"Нинішні учасники бойових дій, добровольці чи контрактники, досить часто не мають вислуги років, яка є у кадрових військових і необхідна для виходу на пенсію, бо, елементарно, раніше не служили. Їм пенсія призначається як цивільним громадянам. І залежить від стажу та зарплати. Але у разі коли вони мають статус "учасник бойових дій" (УБД) і чоловік має 25 років загального стажу, а жінка 20 років, то їм тоді пенсія може призначатись достроково. Тобто тоді в 50 років жінки можуть вийти на пенсію, а чоловіки – в 55 років", – розповів LIGA.net пенсійний консультант, ексспівробітник Пенсійного фонду України Сергій Коробкін.

Це – згідно із Законом №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зокрема, про це йдеться в статті 115 цього Закону.