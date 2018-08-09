Как налоговая будет вычислять выручку ФОПов через банки

Банки будут должны давать Госфискальной службе больше данных о физлицах-предпринимателях. Как это поможет в борьбе с уклонением от налогов?

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Госфискальная служба договаривается с банками об отслеживании данных о личных счетах физли-предпринимателей. Раньше ГФС получала информацию только по факту открытия/закрытия счетов ФЛП.

Теперь налоговики хотят знать и об остальных точках пересечения микропредпринимателей и банков. По мнению фискалов, около миллиона ФЛП пользуются услугами финучреждений как частные лица, что позволяет им скрывать выручку от налогообложения.

Первые консультации налоговиков с банками прошли в начале августа, но конкретный механизм передачи информации пока не разработан, рассказал LIGA.net собеседник в Офисе крупных плательщиков налогов ГФС.

Без четких критериев запрашиваемых данных налоговой будет трудно справиться с такими большими массивами информации, считают опрошенные LIGA.net налоговые аналитики. Но практический итог будет – банкиры могут отказывать в обслуживании клиентам-физлиам, в отношении которых возникнет подозрении в сокрытии торговой выручки.

Банкиры за

Налоговую интересуют только счета тех клиентов банков, которые ведут предпринимательскую деятельность, а не всех граждан, уточняет зампредправления Forward банка Константин Кошеленко. Потенциальные налоговые уклонисты – почти половина всех физлиц-предпринимателей Украины, заявил и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

“Из 1,9 млн самозанятых лиц в Украине только 964 тысячи имеют “предпринимательские” счета в банках, – поясняет Бамбизов – Это не значит, что они не пользуются банковскими услугами, просто оплату за свои товары и услуги они принимают на свои обычные счета, как физлица”.

ГФС уже направила банкам требование предоставлять информацию по всем физлицам-предпринимателям и их личным счетам, заявил Бамбизов. На августовской встрече фискалы получили принципиальное согласие банков о передаче такой информации, рассказывает собеседник LIGA.net в ГФС.

В своих требованиях фискальная служба руководствуется 69 статьей Налогового кодекса, говорит главный бухгатер ОТП Банка Наталья Дюба. Детали сотрудничества ГФС и банков прописаны в Порядке предоставления информации об открытии/закрытии счетов ФЛП.

Оба документа не предписывают обязанность банков рассказывать налоговой о личны счетах “ФОПов”. Но такая информация у банков должна быть: согласно 6 пункту 69 статьи НК, физлица-предприниматели, открывающие в банке обычный счет обязаны сообщать финучреждению о своем статусе ФЛП.

Со своей стороны банк должен проверить клиента – не зарегистрирован ли он в Реестре физлиц-предпринимателей. Это не значит, что налоговики увидят полную картину: если физлицо получило стаутс ФЛП после открытия простого счета в банке и не уведомило об этом его, финучреждение ничем не рискует – ответсвенности за это Кодекс не предусматривает.

Пока не отменят тайну

ГФС хочет создать систему беспрерывного обмена информацией с банками, говорит Бамбизов. Но четкого понимания, как с помощью этих данных вычислять уклонистов у фискалов пока нет – механизм только начали разрабатывать, говорит собеседник в фискальной слубе. Сроков разработки в налоговой также не уточняют.

“Фискалам нужно определиться, что конкретно они хотят получать от банков, – считает управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун. – Если не будет четких критериев, налоговики рискуют просто не справиться с массивом данных”.

Облегчить задачу фискалам могли бы отделы финмониторинга банков, которые постоянно фиксируют нестандартную активность на счетах своих клиентов, говорит предправления Правэкс-Банка Тарас Кириченко.

“Через ИНН налоговики видят официальные доходы предпринимателя и уплаченные им налоги, – рассказывает Почкун. – Имея данные банка, они могли бы сопоставить официальные и реальные потоки налогоплательщика”.

Но без изменения законодательства ГФС не может запрашивать у банков данные по движению средств физлица – сейчас для этого нужно решение суда, уточняет Кошеленко из Forward банка. Отслеживать информацию о всех счетах физлиц законодательство также не позволяет, добавяет Дюба из ОТП Банка.

“Но вероятность того, что банковскую тайну отменят, довольно высока – Украина может в ближайшее время присоединиться к международному стандарту отчетности CRS, – отмечает Кошеленко. – Этот протокол уже внедрен в Евросоюзе, он подразумевает отмену тайны и возможность раскрытия фискалам данных о клиентах”.

Пока же, чтобы доказать, что конкретный ФОП уклонячется от налогов, ГФС нужно получить сигнал от банка, получить доказательства, что он действительно занимается бизнесом, перечисляет управляющий партнер PSP-Audit Дмитрий Сушко. В случае, если обвиняемый захочет оспорить претензии налоговой, фискалам придется тратить время на суды, поясняет он.

У ГФС пока не хватает ресурса на такую работу. “Проверить всех “ФОПов” мы не можем”, – признает Бамбизов.

Выйти из тени

Будет ли борьба с уклонистами из микробизнеса приоритетной задачей для ГФС?

По данным Института социально-экономической трансформации ISET, потери бюджета от всех схем уклонения от налогов, связанных с ФЛП и занижением оборотов бизнеса, составляют от 4,2 до 9,5 млрд грн в год. Это в 7 раз меньше, чем ущерб от “серого” импорта и контрабанды, а также офшоров.

Графика: ISET Графика: ISET Разработка и отлаживание механизма отслеживания ФЛП-“нелегалов” может занять несколько лет, допускает Почкун из Baker Tilly. “Пока это выглядит как способ припугнуть ФОПов”, – считает Сушко из PSP-Audit.

Банки могут своими силами повлиять на ситуацию: после договоренностей с ГФС у банкиров появится больше оснований отказываться от обслуживания потенциальных уклонистов, говорит Кириченко из Правэкс-Банка.

“Если мы видим физлицо с официальным доходом в 5 тысяч гривень, но ежемесячными поступлениями в 50 тыс., могут возникнуть вопросы о происхождении этих денег, - поясняет Кириченко. – В таком случае банк может отказаться от такого клиента. Или же предложить ему открыть официальный предпринимательский счет”.