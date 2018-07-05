Минус 7 миллиардов. Угрожает ли гривне отток денег иностранцев

Нерезиденты, поддержавшие гривню зимой, постепенно уходят из Украины. Есть ли риски?

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Доллар уже в августе может вернуться к уровню 27 грн/$, считают опрошенные LIGA.net банкиры и аналитики. Фактор риска в этом году – нерезиденты, которые после повышения учетной ставки НБУ в конце января до 17% вложили 9,5 млрд грн в облигации внутреннего госзайма Минфина.

Тогда иностранные инвестиции в украинский госдолг помогли гривне на время укрепиться до 25,8 – 25,9 грн/$. Сейчас нерезиденты - иностранные фонды и банки - постепенно выходят из украинских активов. Их портфель с пиковых 14,6 млрд грн в марте уже сократился на 30% до 10 млрд.

В конце июля и середине августа Минфину надо будет погасить ОВГЗ на 7 млрд грн. Как это отразится на курсе?

Короткий визит

В начале года украинские гособязательства были одним из самых доходных инвестиционных инструментов в мире: иностранцев привлекала не только высокая доходность, но и возможность заработать на курсовой разнице, говорит директор департамента казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«В 2017 году при девальвации гривни на 3% держатели ОВГЗ получали доходность в долларах на уровне 12% годовых и выше, – отмечает Куринной, – В первом полугодии 2018-го гривня вообще ревальвировала на 5%, еще больше увеличив доход, поэтому приход нерезидентов на рынок ОВГЗ был прогнозируемым».

Украина оказалась в ситуации классического Carry Trade – стратегии, когда инвесторы одалживают валюту (доллары или евро) под низкий процент, в Украине продают ее за гривну, за которую потом покупают ОВГЗ, поясняет начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

Как правило, это краткосрочные инвестиции. Отток гривни из «зимних» гособлигаций начался в апреле после погашения Минфином «коротких» ОВГЗ сроком на три месяца – инвесторы покупали на полученную гривню валюту и либо выходили с рынка, либо покупали валютные бумаги, рассказывает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Часть клиентов Citibank (обеспечивает до 90% операций с ОВГЗ), после апрельского погашения вложилась в длинные ОВГЗ сроком на 2-3 года, говорит зампредправления банка Владислав Сочинский.

По оценкам финдиректора банка ПУМБ Игоря Кожевина, весной нерезиденты, получившие гривню, в основном предпочитали «откупать» валюту, а не вкладываться в другие гривневые инструменты.

«Гривня уже не будет укрепляться, как зимой, – считает Ропяк из банка Пивденный. – Остается довольно мало времени до традиционного периода девальвации, поэтому для инвесторов пришло время закрывать короткие позиции по доллару против гривни и открывать длинные».

Тренд на отток капитала с рисковых инструментов продолжится и летом в силу продолжающегося повышения доходности бумаг Казначейства США, допускает зампредправления Пиреус Банка Николас Зензефилис.

«Весной мы были свидетелями множества эпизодов бегства капиталов с развивающихся рынков, – рассказывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Проблемы коснулись России, Аргентины, Бразилии, Мексики, Турции, ЮАР».

«Репатриация» долларовых инвестиций обратно в Штаты пока не особо сказывается на Украине из-за небольшого присутствия нерезидентов (меньше $400 млн в гривневых ОВГЗ), а также ограничений на движение капитала, уточняет Сочинский из Citi.

Объем погашений украинских бумаг не был критично большим для валютного рынка, добавляет Кожевин из ПУМБ.

Минфину предстоит погасить 4,4 млрд грн 6-месячных ОВГЗ 25 июля, 0,5 млрд трехмесячных – 8 августа и 2,1 млрд шестимесячных – 15 августа. Какую часть этих выпусков держат иностранцы – неизвестно: НБУ не раскрывает структуру собственников госбумаг, отмечает Котович из ICU.

Понять нерезидента

Угрожает ли дальнейший уход нерезидентов из Украины гривне?

Объем иностранных инвестиций в ОВГЗ по-прежнему слишком мал, чтобы принципиально влиять на курс, считает Зензефилис из Пиреус Банка. Риски сокращаются и из-за разных сроков погашения оставшихся в обращении «зимних» бумаг, добавляет Куринной из банка Кредит Днепр.

«Текущий портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов в начале июля составлял примерно $389 млн в эквиваленте, – говорит Зензефилис. – Даже если все иностранные инвесторы одновременно продадут свои бонды и попытаются покинуть рынок, необходимый им объем иностранной валюты равен двухдневным торгам на межбанке».

Для инвесторов в гривню характерен высокий аппетит к риску, поэтому часть из них до последнего не станет выходить из украинских активов, добавляет Иосуб из Альпари. Дальнейшее поведение нерезидентов будет во многом зависеть от позиции МВФ относительно очередного транша для Украины, считает Кожевин из ПУМБ.

Косвенно понять настроения нерезидентов можно по весенним размещениям кредитных нот CLN, на которые приходится около 69% всех вложений иностранцев в ОВГЗ, говорит Котович из ICU. После погашения CLN на 345 млн в конце апреля, новые выпуски составили 617 млн грн, в мае ситуация повторилась: погашение на 138 млн грн CLN сменилось выпусками на 348 млн, поясняет он.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Кредитные ноты CLN (Credit-linked notes) – производный финансовый инструмент, привязанный к уже существующему долговому обязательству. Кредитные ноты выпускает финансовый посредник, например, банк, который таким образом берет на себя часть кредитного риска, а покупатель кредитной ноты соответственно делится с посредником доходностью от финансового инструмента. CLN с привязкой к украинскому госдолгу выпускают американская Citigroup, британский ICBC Standard и сингапурская финкомпания Nomura. Тестовый выпуск аналогичных бумаг делал ЕБРР.

Летние погашения ОВГЗ все же способны создать давление на курс гривни, допускает Котович. Чтобы компенсировать влияние дополнительной гривневой массы Минфин может предложить инвесторам новые выпуски гособлигаций взамен погашаемых, говорит Иосуб. Для этого министерству придется согласиться на более высокую ставку, поскольку при существующих доходностях спрос на ОВГЗ среди всех инвесторов остается низким, отмечает Кожевин.

Помочь гривне компенсировать излишний спрос на валюту могут аграрии, которые с началом сезона продаж увеличат поступления валютной выручки, считает Сочинский. В критичных ситуациях в рынок будет вмешиваться Нацбанк, который уже заявлял о своей готовности устранить возможный дефицит валюты при резком оттоке денег нерезидентов, добавляет начальник операций на фондовом рынке ОТП Банка Олег Сердюк.

Дорога вверх

Пока опрошенные LIGA.net банкиры не видят оснований для значительной девальвации гривни до конца лета. Доллар все же покинет текущий диапазон в 26 – 26,5 грн/$ прогнозирует Ропяк из банка Пивденный. Иосуб из Альпари не ожидает роста котировок выше 27 грн/$.

«Рост курса доллара уже начался, к концу июля есть вероятность увидеть значение в районе 27 грн/$, а может, и выше. Это зависит, в том числе, и от настроения нерезидентов и их желания оставаться на украинском рынке», – говорит Ропяк.

Конъюнктура мировых сырьевых рынков для ключевых товаров украинского экспорта – зерновых, масличных и продукции горно-металлургического комплекса пока остается благоприятной, отмечает Куринной из банка Кредит Днепр. Риски как и прежде не зависят от Украины – рост цен на нефть и тренд на дальнейшее укрепление позиций доллара в мире, добавляет он.

«Высокие цены на энергоносители могут стать катализатором роста себестоимости продукции, в том числе, и критичного импорта, что будет давить на курс, – рассказывает Куринной. – Еще один фактор – соотношение пары евро/доллар: с учетом того, что на ЕС приходится около 40% украинского экспорта, ослабление евро к доллару имеет негативное влияние на курс гривни».