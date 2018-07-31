Осень в июле. О чем говорит рост курса доллара

Доллар подорожал на 2,2% в июле. Финансисты пока не видят причин для паники, но угроза девальвации осенью есть. Кто уже заработал на курсовой разнице?

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Гривня потеряла в цене 55 копеек за последние две недели июля. Доллар на межбанке в понедельник, 30 числа, стоил 26,76 грн. На наличном рынке котировки перевалили за 26,9 грн/$.

Опрошенные LIGA.net аналитики считают подорожание доллара рыночным колебанием курса. Украинская валюта в последние годы традиционно девальвирует ближе к концу лета. То, что в этот раз процесс начался непривычно рано, финансисты связывают, в том числе, с нерезидентами, которые ускорили выход с украинского рынка после июльского погашения Министерством финансов облигаций внутреннего госзайма.

Как долго будет дорожать доллар и что ждет гривню осенью?

Деньги пошли не туда

Гривня не опускалась ниже 27 грн/$ с февраля этого года. С начала марта и вплоть до середины июля доллар не превышал отметку в 26,5 грн/$.

“Росту доллара способствовало одновременное совпадние нескольких факторов, – говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Это возврат НДС, погашение ОВГЗ, снижение продажи валютной выручки экспортерами”.

За неделю с 16 по 20 июля нерезиденты увеличили спрос на доллар на $150-200 млн, что соответствует дневному объему межбанка, отмечает член исполкома украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

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“Большая часть гривневой массы (полученной нерезидентами от погашения ОВГЗ – Ред.) пошла на валютный рынок, – поясняет Шапран. – Нерезиденты заходили в ОВГЗ при курсе 27-28,5 грн/$, вышли по 26,75 грн, получив за полгода 15-16% годовых. Неплохо заработали, но выходили шумно, неорганизовано”.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. В феврале-марте этого года нерезиденты инвестировали в гривневые облигации внутреннего государственного займа около 8,4 млрд грн, что резко укрепило гривню с 28,9 грн/$ до 26,7-27 грн/$. Портфель ОВГЗ в руках иностранцев за два месяца увеличился с 5,8 до 14,2 млрд грн, после чего он начал сокращаться – сейчас это 8,8 млрд грн. Причина интереса к украинскому госдолгу – повышение учетной ставки НБУ в январе до 16%, что сделало ОВГЗ одними из самых доходных долговых инструментов в мире. Поскольку преимущественно это были “короткие” бумаги сроком на три и шесть месяцев, нерезиденты получили дополнительную прибыль за счет курсовой разницы: перед покупкой бумаг зимой они продавали валюту по курсу 28-28,5 грн/$, весной и летом после погашения обратно купить доллар можно было гораздо дешевле – по 26-26,5 грн/$. За счет краткосрочных инвестиций в украинский долг нереззиденты смогли получить доходность в 20% годовых.

Дополнительную гривневую массу рынку добавило и возмещение НДС: только 27 июля Минфин выплатил компенсаций на 3,313 млрд грн – больше, чем за весь месяц в сумме (3,083 млрд грн). 30 июля Госказначейство перечислило получателям возмещений еще 2,3 млрд грн.

Такие неравномерные выплаты – не новость для Украины. Например, в мае основные выплаты также пришлись на три дня в конце месяца. Особенность этого месяца в том, что возмещение НДС повлияло на поведение экспортеров, которые сократили продажи валютной выручки на ожиданиях дальнейшей девальвации, говорит директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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“Экспортеры максимально заинтересованны в дорогой валюте, – уточняет Куринной. – После поступления от НДС во второй половине июля у них была возможность придержать валюту, оставшуюся после обязательной продажи, тем более на фоне растущего курса”.

Дополнительно на курс давили высокие остатки на корсчетах банков (51 – 59 млрд грн в конце месяца), что дало участникам валютного рынка ресурс для спекулятивной игры “на повышение”, добавляет Куринной. В начале августа спрос на доллар также может вырасти из-за репатриации дивидендов дочками иностранных компаний, добавляет Иосуб.

НБУ вмешался в ситуацию только в последнюю неделю июля, когда продал на межбанке $120,2 млн. В итоге за месяц регулятор не смог пополнить резервы, потратив из них на поддержку гривни $36,2 млн. Небольшие объемы интервенций говорят об ограниченных возможностях Нацбанка по влиянию на курс, считает Куринной.

МФВ и сильный доллар

Погашение ОВГЗ и возмещение НДС ситуативною повлияли на гривню. Более долгосрочные факторы девальвации – проблемы с экспортом из-за торговых ограничений в США, высокие цены на энергоносители накануне отопительного сезона и проблемы с финансированием МВФ, отмечают аналитики.

“Несмотря на то, что рынки стального проката и железнорудного сырья вернулись к росту, лето этого года будет хуже лета-2017 для торгового баланса по товарам и услугам, – считает Шапран из УОФА. – Цены на наш основной импорт – нефть сейчас выше, чем в 2017 году, на стальной прокат и ЖРС – ниже”.

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Угрозу для гривни несет и укрепление курса доллара на мировых рынках, что связано с ростом учетной ставки в США, отмечает директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик. ФРС может повысить ставку (сейчас это 1,75 – 2%) уже по итогам заседания 31 июля – 1 августа, что будет стимулировать международный капитал выходить из активов в неустойчивых валютах, допускает Шапран.

Украинские бизнес и банки стараются покупать валюту, хеджируя не только последствия проблем на развивающихся рынках, но и опасаясь результатов предстоящих президентских выборов, говорит Шулик. В число политических рисков для гривни входят затягивающиеся переговоры с МВФ по цене на газ для населения, что означает задержку транша до октября-ноября, отмечает СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак.

“Правительство и премьер боятся негативного общественного резонанса накануне выборов, – поясняет Козак. – Без транша МВФ будет сложнее выплатить более $15 млрд за 2018-2020 годы. Международных резервов Нацбанка не хватит”.

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Украина может вообщее не получить деньги МВФ этом году, считает Иосуб из Альпари. Фонд финансирует “несговорчивые” страны исходя из их способности обслуживать старые обязательства перед ним, добавляет Шулик. В этом году Украина должна справиться с долговой нагрузкой самостоятельно, отмечает он.

Каким будет курс осенью

Сам факт получения финансирования Фонда сможет только смягчить девальвационные тенденции этой осени, говорит Куринной из банка Кредит Днепр. “Это не устранит сезонный фактор, – говорит он. – Осенью трейдеры начнут закупки энергоносителей, которые существенно подорожали по сравнению с прошлым годом”.

Ближе к сентябрю колебания курса могут расшириться до 4-5% (в июле гривня девальвировала на 2,2%), считает Шулик из IBI-Rating. Иосуб из Альпари считает, что такие цифры сохранятся вплоть до конца третьего квартала, а год гривня закончит не ниже 27,5 грн/$. По мнению Шапрана из УОФА, до конца августа курс не выйдет за пределы коридора в 26-27 грн/$.

“Фактор нерезидентных ОВГЗ, реакция на возможное повышение ставки ФРС США, торговые войны, тяжелое возобновление сотрудничества с МВФ, военно-политические события, недовыполнение госбюджета по доходам из-за отставания реального курса от прогнозного и т.д., – перечисляет Шапран. – Все это причины, которые могут в совокупности очень быстро расшатать гривню, заметно расширив коридор колебаний во втором полугодии”.

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Курс в августе будет находиться в диапазоне 26,5-26,7 грн/$, а до конца года останется в рамках, заложенных в госбюджет-2018 (среднегодовой 29,3 грн/$), прогнозирует Куринной. Курс достигнет уровня 27,4 грн/$ уже в конце августа-начале сентября, ожидает начальник управления диллинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

“Если ситуация на глобальных рынках не будет ухудшаться, в конце года мы можем увидеть курс на уровне 29,5-30грн/$, – считает Ропяк. – В противном случае, то девальвация приобретет более выраженный характер”.

Сергей Шевчук