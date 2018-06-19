Политический минимум. Выдержит ли бюджет зарплату в 4200 гривень

В Кабмине заговорили об очередном повышении минималки. Когда это произойдет?

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В правительстве снова заговорили о повышении минимальной зарплаты до 4200 грн. В конце мая премьер Владимир Гройсман заявил, что зарплату повысят при «малейшей возможности». Позже вице-премьер Павел Розенко сказал, что Кабмин надеется на повышение уже в этом году.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова пока осторожно комментирует тему. "Увеличение минимальной зарплаты зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом вопросе", – отметила она.

В последний раз минимальную зарплату повышали в начале 2017-го – с 3200 до 3 723 грн. Впервые тему «4200» в конце прошлого года озвучил президент Петр Порошенко. Тогда Кабмин и АП договорились принять решение по итогам первого квартала. Они оказались неутешительными: бюджет недополучил 6,1 млрд грн – на 3,1% меньше плана.

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В Государственной фискальной службе провал объясняли в том числе гривневыми потерями таможни из-за снижения курса доллара: 26,1 грн/$ в первом квартале против 29,3 грн/$, заложенных в бюджет. В ГФС ожидают, что полностью перекрыть недопоступления января–марта удастся уже по итогам первого полугодия. Об улучшении показателей говорит и Маркарова.

«Если посмотреть выполнение бюджета за пять месяцев, то у нас доходы составили 337,7 млрд грн, – рассказала и.о. министра в интервью Интеру. – Выполнение составляет 99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 100%. За четыре месяца было 95%».

Экс-министр финансов Александр Данилюк накануне увольнения настаивал на том, что бюджет не выдержит повышения минималки без секвестра.

По оценке Данилюка, из-за повышения расходная часть бюджета вырастет минимум на 13 млрд грн. Если повышение коснется не только минимальных зарплат, но и всей тарифной сетки бюджетников, сумма вырастет до 30 млрд грн, рассказывал в интервью Экономической правде бывший министр.

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Согласно расчетам НБУ, повышение зарплаты до 3200 с 1 января 2017 года добавило к инфляции 2 процентных пункта. Прогноз регулятора по инфляции на 2018 год – 8,9% на конец года – исходит из предположения, что минимальную зарплату повысят до 4200 грн в третьем квартале. Вклад возможного решения Кабмина в темпы роста цен - 0,5 п.п.

Правительство и дальше будет повышать минимальную зарплату, постепенно доведя ее до 6200 грн в 2021 году, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития за апрель. В 2020-м средняя минзарплата увеличится до 5400 грн, в 2019-м – до 4600 грн, ожидают в МЭРТ.

Соответствуют ли такие планы правительства возможностям экономики? LIGA.net собрала пять мнений на этот счет.

Ярослав Жалило, директор по аналитической работе Института общественно-экономических исследований

Если минимальную зарплату и повысят, то либо в самом конце года, либо уже в 2019-м. С начала 2018-го зарплата выросла на 500 грн – это примерно 10-12%, что соответствует темпам роста цен в 2017-м. В этом году инфляция также превысит 10%. Поэтому повышение минзарплаты еще на 500 грн – логичный шаг.

У нас вообще долгое время не пересматривали соцстандарты, поэтому мы не привыкли к столь частым повышениям. Бюджет от «3200» даже выиграл. Кроме того, что выросли поступления от налогов, еще и сократился дефицит Пенсионного фонда.

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital

Повышение, скорее всего, не затронет бюджет этого года. Каким будут цифры бюджета-2019, мы пока не знаем, судить о его возможностях сложно. Но если сейчас у нас возникают вопросы по поводу финансирования уже запланированных расходов, что уж говорить о дополнительной нагрузке в виде повышенной минзарплаты.

Двукратное увеличение до 3200 два полтора года назад дало позитивный эффект – бизнес стал платить больше налогов, произошла частичная детенизация экономики. Но следующие повышения обычно не дают такого же благотворного результата.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова

Повысить минзарплату можно, но я бы советовал правительству обратить внимание не на нее, а на прожиточный минимум и минимальную пенсию. В плане платежеспособности самых уязвимых категорий граждан это более важные показатели.

Что касается возможностей бюджета, надо понимать, что примерно с сентября этого года страна начнет жить в период перманентных политических дебатов. Это означает, что рост социальных расходов в любом случае будет и деньги на это найдутся.

Я не думаю, что повышение минималки на 500 грн приведет к каким-то заметным экономическим шокам. По поводу «3200» тоже было очень много опасений, но большая часть из них не оправдалась.

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера

Я смотрю на ситуацию с минимальной зарплатой, как на откровенный популистский шаг. Когда ты не можешь обеспечить адекватный экономический рост, но при этом входишь в пик политического цикла, самое простое решение – пообещать увеличение доходов определенной части электората.

Повышение зарплат в условиях роста цен – это логичный ход, но тогда это должно касаться всей тарифной сетки, как в госсекторе, так и на частных предприятиях, а этого скорее всего не произойдет. Кроме того, рост минзарплаты хоть и соответствует инфляции, но не соответствует увеличению производительности труда.

В итоге получается, что правительство облагает этим «инфляционным налогом» всю экономику, но направляет полученный ресурс только на нужды отдельной группы населения.

Александр Паращий, глава аналитического департамента Concorde Capital

Правительству придется искать компенсаторы. Здесь есть два варианта: либо увеличивать объемы заимствований, либо сокращать расходы. Речь идет в первую очередь о социальных статьях, поскольку доходы граждан с повышением минзарплаты вырастут. Первое, что приходит на ум – субсидии.

В любом случае повышать зарплату нужно осторожно, потому что это создаст дополнительное давление на инфляцию. НБУ и так борется с ней, как может. Новое повышение может вынудить его дольше, чем ожидалось, держать учетную ставку на высоком уровне. Или даже продолжить курс на ужесточение монетарной политики.