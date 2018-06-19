Политический минимум. Выдержит ли бюджет зарплату в 4200 гривень

В правительстве снова заговорили о повышении минимальной зарплаты до 4200 грн. В конце мая премьер Владимир Гройсман заявил, что зарплату повысят при «малейшей возможности». Позже вице-премьер Павел Розенко сказал, что Кабмин надеется на повышение уже в этом году.
И.о. министра финансов Оксана Маркарова пока осторожно комментирует тему. "Увеличение минимальной зарплаты зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом вопросе", – отметила она.
В последний раз минимальную зарплату повышали в начале 2017-го – с 3200 до 3 723 грн. Впервые тему «4200» в конце прошлого года озвучил президент Петр Порошенко. Тогда Кабмин и АП договорились принять решение по итогам первого квартала. Они оказались неутешительными: бюджет недополучил 6,1 млрд грн – на 3,1% меньше плана.
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В Государственной фискальной службе провал объясняли в том числе гривневыми потерями таможни из-за снижения курса доллара: 26,1 грн/$ в первом квартале против 29,3 грн/$, заложенных в бюджет. В ГФС ожидают, что полностью перекрыть недопоступления января–марта удастся уже по итогам первого полугодия. Об улучшении показателей говорит и Маркарова.
«Если посмотреть выполнение бюджета за пять месяцев, то у нас доходы составили 337,7 млрд грн, – рассказала и.о. министра в интервью Интеру. – Выполнение составляет 99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 100%. За четыре месяца было 95%».
Экс-министр финансов Александр Данилюк накануне увольнения настаивал на том, что бюджет не выдержит повышения минималки без секвестра.
По оценке Данилюка, из-за повышения расходная часть бюджета вырастет минимум на 13 млрд грн. Если повышение коснется не только минимальных зарплат, но и всей тарифной сетки бюджетников, сумма вырастет до 30 млрд грн, рассказывал в интервью Экономической правде бывший министр.
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Согласно расчетам НБУ, повышение зарплаты до 3200 с 1 января 2017 года добавило к инфляции 2 процентных пункта. Прогноз регулятора по инфляции на 2018 год – 8,9% на конец года – исходит из предположения, что минимальную зарплату повысят до 4200 грн в третьем квартале. Вклад возможного решения Кабмина в темпы роста цен - 0,5 п.п.
Правительство и дальше будет повышать минимальную зарплату, постепенно доведя ее до 6200 грн в 2021 году, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития за апрель. В 2020-м средняя минзарплата увеличится до 5400 грн, в 2019-м – до 4600 грн, ожидают в МЭРТ.
Соответствуют ли такие планы правительства возможностям экономики? LIGA.net собрала пять мнений на этот счет.
Если минимальную зарплату и повысят, то либо в самом конце года, либо уже в 2019-м. С начала 2018-го зарплата выросла на 500 грн – это примерно 10-12%, что соответствует темпам роста цен в 2017-м. В этом году инфляция также превысит 10%. Поэтому повышение минзарплаты еще на 500 грн – логичный шаг.
У нас вообще долгое время не пересматривали соцстандарты, поэтому мы не привыкли к столь частым повышениям. Бюджет от «3200» даже выиграл. Кроме того, что выросли поступления от налогов, еще и сократился дефицит Пенсионного фонда.
Повышение, скорее всего, не затронет бюджет этого года. Каким будут цифры бюджета-2019, мы пока не знаем, судить о его возможностях сложно. Но если сейчас у нас возникают вопросы по поводу финансирования уже запланированных расходов, что уж говорить о дополнительной нагрузке в виде повышенной минзарплаты.
Двукратное увеличение до 3200 два полтора года назад дало позитивный эффект – бизнес стал платить больше налогов, произошла частичная детенизация экономики. Но следующие повышения обычно не дают такого же благотворного результата.
Повысить минзарплату можно, но я бы советовал правительству обратить внимание не на нее, а на прожиточный минимум и минимальную пенсию. В плане платежеспособности самых уязвимых категорий граждан это более важные показатели.
Что касается возможностей бюджета, надо понимать, что примерно с сентября этого года страна начнет жить в период перманентных политических дебатов. Это означает, что рост социальных расходов в любом случае будет и деньги на это найдутся.
Я не думаю, что повышение минималки на 500 грн приведет к каким-то заметным экономическим шокам. По поводу «3200» тоже было очень много опасений, но большая часть из них не оправдалась.
Я смотрю на ситуацию с минимальной зарплатой, как на откровенный популистский шаг. Когда ты не можешь обеспечить адекватный экономический рост, но при этом входишь в пик политического цикла, самое простое решение – пообещать увеличение доходов определенной части электората.
Повышение зарплат в условиях роста цен – это логичный ход, но тогда это должно касаться всей тарифной сетки, как в госсекторе, так и на частных предприятиях, а этого скорее всего не произойдет. Кроме того, рост минзарплаты хоть и соответствует инфляции, но не соответствует увеличению производительности труда.
В итоге получается, что правительство облагает этим «инфляционным налогом» всю экономику, но направляет полученный ресурс только на нужды отдельной группы населения.
Правительству придется искать компенсаторы. Здесь есть два варианта: либо увеличивать объемы заимствований, либо сокращать расходы. Речь идет в первую очередь о социальных статьях, поскольку доходы граждан с повышением минзарплаты вырастут. Первое, что приходит на ум – субсидии.
В любом случае повышать зарплату нужно осторожно, потому что это создаст дополнительное давление на инфляцию. НБУ и так борется с ней, как может. Новое повышение может вынудить его дольше, чем ожидалось, держать учетную ставку на высоком уровне. Или даже продолжить курс на ужесточение монетарной политики.
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