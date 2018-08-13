Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции

Российский рубль и турецкая лира резко обвалились. К чему готовиться Украине?

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Россия и Турция пытаются спасти свои валюты от обвала: турецкая лира в пятницу, 10 августа, потеряла в цене сразу 7%, обновив исторический минимум к доллару, рубль впервые за два года преодолел отметку 67 руб/$.

Обе страны пострадали от санкций США. Турецкий кризис отрицательно повлиял и на курс евро. Сразу две валютных лихорадки на крупных рынках могут стать предвестниками нового глобального кризиса, предполагают финансисты.

Реален ли этот сценарий и к чему готовиться Украине?

Турция: политика против экономики

Формальным поводом для резкого падения валют Турции и России стали санкции США. Турецкую сталь и алюминий Штаты обложили повышенными пошлинами (50% против 20% ранее), до этого под персональные санкци попали два высокопоставленных турецкий чиновника.

Но проблемы у лиры начались гораздо раньше. В начале года за доллар в Турции давали 3,79 лир, к середине августа курс вырос до 6,83, отмечает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

"Предпосылки для девальвации были – стабильно высокий дефицит текущего счета платежного баланса, – рассказывает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко – Плюс выборы, которые прошли в конце июня, добавили давления на курс из-за неопределенности будущей политики турецких властей".

На досрочных выборах президента Турции в первом туре победил действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Параллельно с этим страна окончательно перешла к президентской форме правления в рамках которой, президент имеет право назначать топ-чиновников, в том числе главу центробанка. Это стало одной из причин обвала курса лиры, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Вот что происходит с твоей национальной валютой, когда ты забираешь независимость у центробанка и указываешь, что хочешь снижения ставок - дешевых кредитов и т д, – отмечает Фурса. – Турки отказались от повышения ставки в ответ на рост инфляции и получили результат".

После выборов международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги Турции. Прогноз агентства по стране – негативный. Причины – дефицит счета текущих операций, сложности с внешним финансированием, сложности с валютными долгами частного сектора после падения курса лиры, говорится в релизе аналитиков Fitch.

"Турки держали учетную ставку низкой ради экономического роста, затем потратили $30-35 млрд валютных резервов на интервенции и все равно обесценили лиру, – говорит член Украинского общебства финаналитиков Виталий Шапран. – Ставку в итоге все равно повысили до 17,75%, но ни курсовой стабильности, ни ценовой стабильности не получили – только высокие ставки и увеличение количества потенциальных банкротов в стране".

Россия: рубль испугался санкций

В России сложилась похожая ситуация: новости о новых санкциях США спровоцировали резкое падение рубля до двухлетнего минимума. Но переживать подобные всплески россиянам проще, чем туркам, благодаря "подушки безопасности" в виде высоких цен на нефть, отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Сейчас стоимость нефти марки Brent колеблется в районе 70 $/бар, бюджет РФ на 2018 год сверстан исходя из в 55 $/бар, добавляет Устенко из Фонда Блейзера.

“Что-то похожее мы видели весной, когда тоже были санкции, на что рубль отреагировал резким падением, а потом восстановился – вспоминает Ахтырко. – Но тогда речь шла о точечном воздействии (санкции коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. – Ред.), сейчас предполагаемое влияние затронет всю экономику России”.

8 августа Госдеп США анонсировал очередной пакет ограничений (запрет на поставки в Россию электроники, которой может воспользоваться армия, второй этап – запрет на перелеты в США для российской авиакомпании Аэрофлот) в качестве реакции на отравление химоружием российского экс-разведчика в Британии. Первая часть пакета вступит в силу 22 августа.

Параллельно группа американских сенаторов во главе с Линдси Грэмом инициировала гораздо более жесткие санкции против России. Ключевые экономические позиции их законопроекта – запретить российским госбанкам операции в США (заморозка корсчетов в американских банках, что означает невозможность проводить платежи в долларах), а также ограничить торговлю "длинными" облигациями федерального займа России (но эта мера касается только новых выпусков).

Несмотря на то, что предложение сенаторов пока остается лишь одним из вариантов санкций, рубль обвалился только на самой возможности такого сценария, отмечает Устенко из Фонда Блейзера. "Я не думаю, что Штаты пойдут на такой жесткий вариант, все-таки это исключит Россию из числа полноценных мировых стран", – считает он.

Бан на торговлю федеральными облигациями будет болезненным для РФ, поскольку их основными инвесторами выступают нерезиденты, добавяляет Шапран из УОФА. Пока курс рубля, вероятно, частично отыграет падение, но глобальный тренд на девальвацию российской валюты сохранится, отмечает Ахтырко.

На пороге кризиса?

Сразу два крупных эпицентра кризиса несут угрозу всему региону, в том числе и Украине, говорит Шапран. "Неделя обещает быть напряженной, – ожидает он. – Предвидеть движение курса гривни сложно, все-таки у двух наших торговых партнеров были серьезные проблемы".

Доходность 10-летних гособлигаций Турции в долларах достигла 8,4%, на этом фоне растет и доходность и украинских еврооблигаций, что усиливает необходимость в финансировании МВФ, добавляет Найман из Capital Times. В этом году инвесторы не будут активно вкладываться в высокорисковые активы развиваюихся стран, из-за чего больше других пострадают страны с высоким уровнем госдолга, говорит начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Все эти события происходят на фоне оттока глобального капитала из развивающихся рынков, – уточняет Устенко. – Инвесторы ищут "тихую гавань". Сейчас она находится в США".

Пошлины на сталь из Турции в США приведут к снижению цен на стальной ассортимент в черноморском регионе, что невыгодно Украине, отмечает Шапран. Если ситуация с ценами на сырье усугубится, основные страны-экспортеры металлов также могут прибегнуть к девальвации своих валют для поддержки собственных производителей, отмечает директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик.

Ситуация в Турции и России может стать началом нового глобального кризиса по сценарию 1997-98 годов, пиком которого стал дефолт России в 98-м, считает Найман. Массовые проблемы на развивающихся рынках могут серьезно задеть и финансовый сектор еврозоны, который в течение последних 20 лет активно вкладывался в долларовые активы за пределами США, уточняет глава аналитического департамента группы ICU Александр Вальчишен. Первый кандидат на то, чтобы сейчас продлить цепочку проблемных стран – Испания, допускает Найман.

"По данным BIS (центробанк центробанков) испанские банки дали турецким заемщикам $83,3 млрд, французские – $38,4 млрд, британские - $19,2 млрд, – поясняет Найман. – По прогнозу Goldman Sachs, падение турецкой лиры против доллара до уровня 7,1 спровоцирует банкротство банковской системы Турции. Сейчас доллар стоит 6,83 лиры".

Сергей Шевчук