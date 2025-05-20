WP: Украинцам в США и другим мигрантам предложат $1000 за добровольную депортацию

Более 200 000 украинцев в Штатах могут получить предложение самостоятельно уехать из страны

Фото: Офис президента

В число нелегальных мигрантов, которым администрация США предложит $1000 за добровольную депортацию, входят более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на проекты документов Министерства внутренней безопасности США (DHS).

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Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы и говорится, что они также могут стать объектом программы добровольной депортации.

Проекты документов были отмечены как предварительные, а представитель DHS назвал их устаревшими. Однако DHS и Государственный департамент подписали на прошлой неделе соглашение, согласно которому на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов планируется потратить $250 млн, выделенных на иностранную помощь.

Конкретные национальности, которых коснется добровольное возвращение, не называются.

При администрации президента Джо Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен правовой статус временной защиты. Он позволяет мигрантам оставаться в США, если они не могут безопасно вернуться в свою родную страну.

США впервые предоставили этот статус украинцам в 2022 году, после того как Россия начала полномасштабную войну. Гаитяне имеют статус временной защиты с 2010 года, когда в стране произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли тысячи людей. Этот статус неоднократно продлевался из-за проблем с безопасностью и нестабильностью в стране.

В начале апреля 2025 года Reuters сообщило, что некоторые украинцы, легально находящиеся в США по гуманитарной программе, получили электронное письмо с уведомлением, что их статус отменен и у них есть семь дней, чтобы покинуть страну.

Официальный представитель Министерства внутренней безопасности тогда заявил, что электронное письмо было отправлено ошибочно и что украинская программа, созданная после российского полномасштабного вторжения в 2022 году, не была приостановлена.