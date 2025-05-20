WP: Українцям у США та іншим мігрантам запропонують $1000 за добровільну депортацію

Фото: Офіс президента

До нелегальних мігрантів, яким адміністрація США запропонує $1000 за добровільну депортацію, входять понад 200 000 українців та 500 000 гаїтян. Про це пише The Washington Post з посиланням на проєкти документів Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).

Крім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці і йдеться про те, що вони також можуть стати об'єктом програми добровільної депортації.

Проєкти документів було позначено як попередні, а представник DHS назвав їх застарілими. Проте DHS і Державний департамент підписали минулого тижня угоду, згідно з якою на фінансування депортації та повернення людей із зон активних конфліктів планується витратити $250 млн, виділених на іноземну допомогу.

Конкретні національності, яких стосуватиметься добровільне повернення, не називаються.

За адміністрації президента Джо Байдена і українцям, і гаїтянам було надано правовий статус тимчасового захисту. Він дозволяє мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни.

США вперше надали цей статус українцям у 2022 році після того, як Росія розпочала повномасштабну війну. Гаїтяни мають статус тимчасового захисту з 2010 року, коли в країні стався руйнівний землетрус, внаслідок якого загинули тисячі людей. Цей статус неодноразово продовжувався через проблеми безпеки і нестабільності в країні.

На початку квітня 2025 року Reuters повідомило, що деякі українці, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронний лист із повідомленням, що їхній статус скасовано та у них є сім днів, аби покинути країну.

Офіційний представник Міністерства внутрішньої безпеки тоді заявив, що електронний лист було надіслано помилково і що українську програму, створену після російського повномасштабного вторгнення у 2022 році, не було припинено.