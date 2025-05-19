Евросоюз опубликовал новый экономический прогноз для Украины: ожидания ухудшились

Только 2,0% роста ВВП Украины в 2025 году прогнозируют экономисты Европейской комиссии

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Европейский Союз прогнозирует, что в 2025 году темпы экономического роста Украины замедлятся до 2,0% после 2,9% в 2024 году, хотя еще в ноябре Евросоюз ожидал рост на 2,8%.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В докладе "Европейский экономический прогноз. Весна-2025" отмечается, что со второй половины 2024 года экономика Украины начала терять темп из-за российских ударов по критической инфраструктуре, худший урожай и острый дефицит рабочей силы.

В четвертом квартале рост ВВП вообще стал отрицательным (-0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Европейский экономический прогноз. Весна-2025

Прогноз на 2025 год предусматривает дальнейшее замедление экономической активности, так как война продолжает негативно влиять на производственные возможности и бизнес-настроения Украины.

Ожидается ослабление экспорта из-за вялого промышленного производства, закрытия Покровской угольной группы, которая была ключевым поставщиком для металлургической промышленности, и потенциального сокращения агроэкспорта.

В то же время высокий импортный спрос на энергоресурсы, уголь и материалы, связанные с обороной и восстановлением, приведет к негативному вкладу чистого экспорта в рост ВВП.

При этом внутренний спрос, как ожидается, остается устойчивым. Его будут поддерживать расходы на оборону и восстановительные работы.

Прогноз на 2026 год также ухудшился – с 5,9% до 4,7%.

Европейский экономический прогноз. Весна-2025

Еврокомиссия указывает, что прогноз имеет очень высокую неопределенность, с рисками в сторону ухудшения ситуации.