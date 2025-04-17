НБУ ухудшил прогноз: рост ВВП в 2025 году составит 3,1%

НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%

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Экономика Украины продолжает расти, однако темпы этого роста остаются сдержанными из-за последствий полномасштабной войны, повреждения критической инфраструктуры и неблагоприятной глобальной конъюнктуры. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка.

В первом квартале 2025 года рост ВВП сдерживался разрушением газовой инфраструктуры, что повлекло за собой увеличение потребностей в импорте энергоносителей. Кроме того, хотя рынок труда демонстрирует признаки оживления, одним из ключевых сдерживающих факторов согласно опросам бизнеса остается дефицит квалифицированных работников — следствие войны.

На фоне глобальных вызовов украинская экономика находится под давлением торговых противостояний в мире. Хотя их прямое влияние пока не ощутимо, в НБУ прогнозируют, что в будущем они скажутся на темпах восстановления.

Учитывая эти факторы, Нацбанк несколько ухудшил прогноз динамики экономического обновления: рост ВВП Украины в 2025 году ожидается на уровне 3,1%. Позитивное влияние на экономику будет иметь ожидаемое увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии. Также промышленность будет поддерживать значительные объемы оборонных заказов.

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В 2026-2027 годах НБУ ожидает ускорения роста реального ВВП до 3,7-3,9%. Это станет возможным благодаря увеличению инвестиций в восстановление, оживление производства и устойчивому внутреннему спросу. Частное потребление и инвестиции, по оценке регулятора, будут частично компенсировать эффекты фискальной консолидации, которая будет продолжаться на фоне постепенного сокращения международной финансовой помощи.

Данные: НБУ