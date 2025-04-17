НБУ погіршив прогноз: зростання ВВП у 2025 році становитиме 3,1%

НБУ дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%

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Економіка України продовжує зростати, однак темпи цього зростання залишаються стриманими через наслідки повномасштабної війни, пошкодження критичної інфраструктури та несприятливу глобальну кон’юнктуру. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі Національного банку України.

У першому кварталі 2025 року зростання ВВП стримувалося руйнуванням газової інфраструктури, що спричинило збільшення потреб в імпорті енергоносіїв. Крім того, хоча ринок праці демонструє ознаки пожвавлення, одним із ключових стримувальних факторів, згідно з опитуваннями бізнесу, залишається дефіцит кваліфікованих працівників — наслідок війни.

На тлі глобальних викликів українська економіка також перебуває під тиском торговельних протистоянь у світі. Хоча їхній прямий вплив поки що не є відчутним, у НБУ прогнозують, що надалі вони позначаться на темпах відновлення.

З огляду на ці фактори, Нацбанк дещо погіршив прогноз динаміки економічного відновлення: зростання ВВП України у 2025 році очікується на рівні 3,1%. Позитивний вплив на економіку матиме очікуване збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії. Також промисловість підтримуватимуть значні обсяги оборонних замовлень.

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У 2026–2027 роках НБУ очікує прискорення зростання реального ВВП до 3,7–3,9%. Це стане можливим завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, пожвавленню виробництва та стійкому внутрішньому попиту. Приватне споживання та інвестиції, за оцінкою регулятора, частково компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, яка триватиме на тлі поступового скорочення міжнародної фінансової допомоги.

Дані: НБУ