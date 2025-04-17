НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні 15,5%, не планує її підвищувати

Фото: НБУ

Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на попередньому рівні 15,5%. Про це регулятор оголосив у четвер, 17 квітня.

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"Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – йдеться в рішенні.

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піка цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні.

Джерело: НБУ

Національний банк пояснив, що, хоча інфляція у березні сягнула 14,6% в річному вимірі, помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску.

Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці.

Інфляція повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня (8,7%) наприкінці року, вважає НБУ.

Джерело: НБУ