НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні 15,5%, не планує її підвищувати
Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на попередньому рівні 15,5%. Про це регулятор оголосив у четвер, 17 квітня.
"Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – йдеться в рішенні.
Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піка цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні.
Національний банк пояснив, що, хоча інфляція у березні сягнула 14,6% в річному вимірі, помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску.
Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці.
Інфляція повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня (8,7%) наприкінці року, вважає НБУ.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати.