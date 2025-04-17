НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 15,5%, не планирует ее повышать
Национальный банк решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне 15,5%. Об этом регулятор объявил в четверг, 17 апреля.
"Это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики", — говорится в решении.
Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне.
Национальный банк пояснил, что, хотя инфляция в марте достигла 14,6% в годовом измерении, помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления.
Фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда
Инфляция вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня (8,7%) в конце года, считает НБУ.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
- После начала войны ее резко повысили с 10 до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно сбавлять ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение, но уже в декабре снова начал повышать.