НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 15,5%, не планирует ее повышать

Национальный банк решил не пересматривать размер учетной ставки, несмотря на высокую инфляцию

Фото: НБУ

Национальный банк решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне 15,5%. Об этом регулятор объявил в четверг, 17 апреля.

"Это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики", — говорится в решении.

Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне.

Источник: НБУ

Национальный банк пояснил, что, хотя инфляция в марте достигла 14,6% в годовом измерении, помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления.

Фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда

Инфляция вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня (8,7%) в конце года, считает НБУ.

Источник: НБУ